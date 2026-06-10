Cá chết nổi trắng mặt hồ ở Thanh Hóa

Ngày 29/5, anh Bùi Đình Vương, trú xã Xuân Du, tiếp tục huy động nhân công thu gom cá chết tại hồ Đồng Lầy ở thôn 5, xã Hợp Tiến để đưa đi chôn lấp, tránh ô nhiễm môi trường.

Anh Vương cho hay sáng 28/5 ra thăm hồ nuôi, anh phát hiện cá rô phi chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước. Chỉ trong một ngày, gia đình đã vớt khoảng 4 tấn cá chết. "Bao nhiêu vốn liếng, công sức đều dồn vào đây. Chỉ còn vài tháng nữa là thu hoạch thì xảy ra sự cố", anh Vương nói.

Gia đình anh Vương vớt cá chết trên hồ Đồng Lầy đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Lam Sơn

Hồ Đồng Lầy được gia đình anh Vương nhận thầu từ địa phương và đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng để nuôi cá rô phi xuất khẩu. Sau sự việc, gia đình đã báo cơ quan chức năng xuống kiểm tra, đồng thời lấy mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Theo anh Vương, trước thời điểm cá chết, tại xã Xuân Du từng xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt tại các khe nước. Hồ nuôi của gia đình cách khu vực này khoảng 2 km. Chủ hồ nghi ngờ nguồn nước ngầm có thể bị nhiễm độc hoặc bị đổ thuốc bảo vệ thực vật trái phép.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, cho biết địa phương đã ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường và báo cáo ngành nông nghiệp lấy mẫu nước, mẫu cá chết để xác định nguyên nhân. Nhận định ban đầu của chính quyền địa phương, thời tiết nắng nóng kéo dài, tảo phát triển mạnh và dịch bệnh có thể là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước ở khe Cán Khê đưa đi phân tích. Ảnh: Lam Sơn

Khoảng nửa tháng trước, tại các thôn 7, 8 và 10 của xã Xuân Du (cách xã Hợp Tiến hơn 2 km) xảy ra tình trạng thủy sản tự nhiên chết hàng loạt tại dòng khe gần cầu Cán Khê 1.

Cơ quan chức năng từng phát hiện một thùng phi nhựa nghi chứa hóa chất được người dân thau rửa, nước thải chảy xuống hệ thống cống thoát nước dẫn ra khe. Sau đó, cá tự nhiên và nhiều loại thủy sản chết nổi trắng mặt nước, thậm chí một số đàn vịt ăn cá chết cũng bị chết theo.

Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đang điều tra nguyên nhân.