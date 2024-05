TP HCM: Phát hiện gần 8 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Tối 4-5, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP HCM có báo cáo về việc bắt giữ số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ tại TP HCM.

Cụ thể, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT TP HCM phối hợp cùng Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM và Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại phường Bình Chiểu, phát hiện 7,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 558 triệu đồng.

Nội tạng động vật bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại điểm kinh doanh trên đang chứa các loại nội tạng động vật chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng, không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đúng theo quy định.

Đội QLTT số 3 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trứng non

Theo Cục QLTT TP HCM, trong những dịp lễ - Tết, nhu cầu tiêu thụ lương thực thực phẩm của người dân thành phố tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân đã cố tình đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, ảnh hưởng an toàn sức khỏe và thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng của người sử dụng.

Cục QLTT TP HCM chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

