Kẹo đầu vịt “gây sốt”, vị nửa cay nửa ngọt, giá chỉ bằng ly trà sữa

Kẹo hồ lô làm từ đầu vịt: Thảm họa hay thiên tài ẩm thực?

Đây không phải món vịt quay tẩm nước sốt quen thuộc trong các nhà hàng Trung Hoa mà là một loại kẹo đặc biệt - kẹo hồ lô đầu vịt. Món ăn độc đáo này đang thu hút rất đông người tiêu dùng tìm đến để thưởng thức.

Nếu như kẹo hồ lô thông thường được làm bằng cách nhúng xiên trái cây vào nước đường và chờ đông cứng lại thì kẹo hồ lô đầu vịt cũng được chế biến với phương pháp tương tự. Một vlogger có tên “Anh em Zhuo Yue” đã phát hiện ra món ăn này tại một khu chợ sáng ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Giá mỗi xiên là 30 NDT (109.000đ), gồm 3 đầu vịt.

“Anh em Zhuo Yue” thuộc thế hệ 2.000. Họ thường đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm những món ăn đặc sản địa phương chính gốc. Hai anh em họ cùng một người bạn nữa đang trong hành trình khám phá vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Theo người bán chia sẻ, họ có thể bán được hàng trăm đầu vịt mỗi ngày nhờ cách chế biến độc đáo. Món ăn này cũng mang lại trải nghiệm vị giác “có một không hai” cho thực khách.

Trước đó, nhiều người không khỏi nghi ngờ sự kết hợp vị giác lạ lùng này sẽ tạo ra một “thảm họa ẩm thực”, song trải nghiệm thực tế lại khá ngon và dễ ăn. Món kẹo hồ lồ đầu vịt có vị nửa cay nửa ngọt, đầu vịt được chế biến theo kiểu vịt ngọt vùng Đông Bắc nên ngay cả xương cũng mềm tan. Trước đó, đầu vịt đã được hầm nhừ.