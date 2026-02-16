Cúng giao thừa, còn gọi là lễ trừ tịch, là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Nghi lễ này được tiến hành vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mang ý nghĩa khép lại một chu kỳ đã qua, đồng thời mở ra một hành trình mới với kỳ vọng bình an, hanh thông và thịnh vượng.

Theo quan niệm truyền thống, đây không chỉ là thời điểm đổi thay của đất trời mà còn là giây phút con người bày tỏ lòng tri ân với các đấng thần linh đã phù hộ suốt năm qua, đồng thời gửi gắm ước nguyện cho năm sắp tới.

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, mỗi năm trôi qua đều gắn với một vị quan hành khiển được giao nhiệm vụ cai quản hạ giới. Hết một năm, vị thần đương nhiệm sẽ bàn giao công việc cho vị thần kế tiếp. Chu kỳ này diễn ra liên tục và đủ 12 năm thì hoàn tất một vòng luân phiên.

Chính vì vậy, thời khắc giao thừa được xem là lúc diễn ra sự chuyển giao quyền cai quản giữa các vị quan hành khiển. Người dân chuẩn bị mâm lễ để tiễn đưa vị thần năm cũ và cung nghênh vị thần năm mới, thể hiện sự tôn kính và mong cầu một năm an lành.

Theo đúng phong tục lâu đời, lễ cúng Giao thừa gồm hai phần: một lễ cúng ngoài trời và một lễ cúng trong nhà. Trình tự thực hiện cũng được nhiều gia đình đặc biệt coi trọng.

Cúng giao thừa ngoài trời hay trong nhà trước?

Dân gian quan niệm rằng vào thời điểm giao thừa, các vị quan hành khiển cùng đoàn tùy tùng sẽ bàn giao công việc và đi thị sát nhân gian. Vì tính chất khẩn trương của việc chuyển giao, các ngài chỉ lướt qua, không có điều kiện vào từng nhà. Do đó, mâm lễ dành cho các vị quan hành khiển thường được đặt ở ngoài trời, gần cửa chính. Đây là cách gia chủ “đón đường” để tiễn vị thần cũ và nghênh đón vị thần mới, thực hiện ý nghĩa “tống cựu nghinh tân”.

Theo đó, gia chủ nên tiến hành lễ cúng ngoài trời trước. Sau khi hoàn tất nghi lễ này, gia đình mới tiếp tục thực hiện lễ cúng trong nhà để kính cáo Thổ công, vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, cùng gia tiên. Trình tự này thể hiện sự phân định rõ ràng giữa nghi thức mang tính “thiên đình” với nghi thức trong phạm vi gia đình.

Đối với các gia đình sống tại chung cư, do điều kiện không gian hạn chế, việc tổ chức lễ cúng có thể linh hoạt. Nếu không thuận tiện bày lễ ngoài trời, gia chủ có thể tập trung cúng trong nhà mà không bắt buộc phải thực hiện phần lễ bên ngoài. Trường hợp vẫn muốn cúng ngoài trời, gia đình nên xuống khu vực sân chung của tòa nhà thay vì bày lễ tại ban công tầng cao. Bởi theo quan niệm truyền thống, lễ cúng ngoài trời cần có không gian “có trời, có đất”, lễ vật đặt gần mặt đất để bảo đảm tính biểu trưng. Việc bày lễ ở ban công cao, cách xa mặt đất, không được xem là đúng với ý nghĩa của nghi thức ngoài trời.

Cúng giao thừa ngoài trời hay trong nhà trước là thắc mắc của nhiều gia đình mỗi dịp Tết. (Ảnh: TTXVN)

Vì sao phải cúng giao thừa ngoài trời?

Một số người băn khoăn liệu có thể chỉ cúng trong nhà mà bỏ qua lễ ngoài trời hay không. Theo quan niệm dân gian, vào đúng thời điểm giao thừa, các vị hành khiển cùng quan quân rất tất bật trong việc bàn giao và tiếp quản công việc nên chỉ có thể đi ngang qua, dừng lại trong chốc lát để chứng giám lòng thành. Các ngài không có thời gian vào sâu trong từng gia đình. Vì vậy, nếu chỉ cúng trong nhà thì về mặt biểu trưng sẽ không đúng với ý nghĩa “đón quan mới, tiễn quan cũ”.

Do đó, lễ cúng ngoài trời được xem là phần nghi thức dành riêng cho các vị quan hành khiển. Sau khi hoàn tất nghi thức này, gia chủ mới làm lễ trong nhà để cáo yết Thổ công và gia tiên, cầu mong sự phù hộ trong năm mới.

Theo bảng phân công luân phiên trong 12 năm của các vị thần, năm Bính Ngọ 2026, các vị thần cai quản gồm:

Tần Vương Hành khiển giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm trông coi và quản lý công việc nơi nhân gian.Thiên Mao Hành binh chi thần phụ trách các vấn đề liên quan đến binh quyền và điều hành theo chức năng võ quan.Ngọc Tào Phán quan đảm nhiệm việc ghi chép công – tội của con người.

Khi khấn lễ, gia chủ cần xưng đúng danh hiệu của các vị hành khiển, hành binh và phán quan tương ứng với năm để thể hiện sự trang trọng, chính xác theo tín ngưỡng truyền thống.

Ngoài ý nghĩa tiễn cũ, đón mới, lễ cúng giao thừa còn được xem là nghi thức mang tính tẩy trừ những điều không may, loại bỏ điềm xấu của năm cũ. Sự chuẩn bị chu đáo, thái độ nghiêm trang và lòng thành kính được coi là yếu tố cốt lõi. Nghi lễ cúng giao thừa là một nét đẹp văn hóa, phản ánh ước vọng hướng thiện và mong cầu bình an của mỗi gia đình Việt.

Gia chủ cần xưng đúng danh hiệu của các vị hành khiển, hành binh và phán quan tương ứng với năm. (Ảnh: Nhật Thùy)

Cúng giao thừa vào thời điểm nào là phù hợp?

Trong quan niệm truyền thống, giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng khi trời đất chuyển mình, âm dương giao hòa, vạn vật bước sang một chu kỳ mới. Chính vì vậy, thời điểm thực hiện lễ cúng được nhiều gia đình cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo phong tục, lễ cúng giao thừa có thể thực hiện trong khung giờ Tý, tức từ 23h đêm 30 Tết (hoặc 29 Tết nếu tháng Chạp thiếu) đến 1h sáng mùng 1 Tết. Đây là khoảng thời gian được cho là lúc vị quan hành khiển mới nhận lệnh từ Ngọc Hoàng xuống hạ giới để tiếp quản công việc của năm cũ. Việc cúng trong khung giờ này vừa mang ý nghĩa tiễn biệt năm cũ, vừa là nghi thức nghênh đón vị thần cai quản năm mới.

Khoảng thời gian được xem là đẹp nhất để tiến hành nghi lễ là từ 23h30 đến 0h30, đặc biệt là đúng thời khắc 0h, thời điểm chuyển giao chính thức giữa hai năm. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc năng lượng của đất trời mạnh mẽ, linh thiêng nhất, giúp gia chủ gửi gắm trọn vẹn những ước nguyện về tài lộc, sức khỏe và bình an.

Trước khi làm lễ, các gia đình thường dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lau chùi bàn thờ, chuẩn bị hương hoa tươm tất. Việc thắp hương trầm được xem là cách tạo không khí trang nghiêm, thanh tịnh cho thời khắc đầu năm. Những công việc này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khởi đầu năm mới trong tinh thần gọn gàng, ngăn nắp.

Trong trường hợp không thể cúng đúng giờ Tý do điều kiện cá nhân, gia đình có thể linh hoạt tiến hành nghi lễ sớm hơn, trong khoảng từ 22h30 đến 23h đêm 30 Tết. Tuy nhiên, việc cúng quá sớm hoặc quá xa khung giờ truyền thống sẽ làm giảm đi phần nào ý nghĩa biểu trưng của nghi lễ. Dù thực hiện vào thời điểm nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, trang nghiêm và hiểu đúng bản chất văn hóa của tục lệ.

Cúng Giao thừa không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống, gắn kết gia đình trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Việc thực hiện đúng trình tự, cúng ngoài trời trước, trong nhà sau; chuẩn bị chu đáo; tiến hành trong khung giờ phù hợp, chính là cách người Việt gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa lâu đời.