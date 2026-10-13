Sở hữu toà nhà tiền tỷ nhưng Hyeri vẫn tái sử dụng chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần

Thông tin về việc rao bán tòa nhà tại Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul – tài sản thuộc sở hữu của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri đã gây xôn xao dư luận trong cả giới giải trí lẫn thị trường bất động sản. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng, tòa nhà này đã được niêm yết với giá 14,5 tỷ won (khoảng 280 tỷ đồng) trên "Valuemap", một nền tảng giao dịch bất động sản. Các ước tính chi tiết cho thấy, nếu bán được với mức giá đó, cô sẽ thu về khoản lợi nhuận chênh lệch lên tới khoảng 4 tỷ won (khoảng hơn 77 tỷ đồng), chỉ sau bốn năm sở hữu.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn, diễn ra trong bối cảnh nhiều người nổi tiếng đang bán lại các tòa nhà thương mại giữa lúc Chính phủ áp dụng các quy định quản lý chặt chẽ. Sau hàng loạt thương vụ tương tự của các 'ngôi sao' khác như diễn viên Ha Jung Woo và Kim Tae Hee, việc Hyeri bán tòa nhà cũng được xem là một phần của xu hướng thanh lý tài sản bất động sản nói chung này.

Tuy nhiên, Sublime, công ty quản lý của Hyeri đã đưa ra thông báo chính thức bác bỏ hoàn toàn những tin đồn này. Kết quả là, những bàn tán về mức giá chào bán cụ thể hay lợi nhuận ước tính đều bị bác bỏ và được xác định chỉ là sự hiểu lầm. Mặc dù phản ứng nhanh chóng từ phía công ty quản lý đã giúp xoa dịu sự xôn xao của dư luận, nhưng thông tin chi tiết về khối bất động sản thuộc sở hữu của Hyeri vẫn bị phơi bày trước công chúng.

Cuộc sống của một nữ diễn viên đồng thời là CEO của công ty sở hữu khối bất động sản trị giá hơn 10 tỷ won luôn là chủ đề thu hút sự ngưỡng mộ và tò mò của công chúng. Những thành quả mà cô đạt được như thu về khoản lợi nhuận lớn từ giá trị bất động sản tăng cao và sở hữu các tòa nhà tại Gangnam là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi nguồn vốn tích lũy từ sự nghiệp giải trí thành các tài sản hữu hình, vững chắc trong nền kinh tế thực.

Mặt khác, khía cạnh con người của cô được bộc lộ qua các nội dung trên YouTube lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một người sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong một video mới đây, Hyeri chia sẻ rằng, thay vì vứt bỏ chiếc bàn chải dùng một lần do hãng hàng không cung cấp, cô lại cho nó vào máy khử trùng cầm tay và tái sử dụng nhiều lần.

Cô giải thích về lối sống giản dị và tiết kiệm của mình: "Dù là loại dùng một lần nhưng lông bàn chải rất chắc chắn, nên tôi thấy thật lãng phí nếu vứt đi. Tôi thường mang theo và tiếp tục dùng cho đến khi lông bàn chải bị mòn". Điều này cho thấy rõ thói quen trân trọng những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất, bất chấp việc cô sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ won.

Việc sở hữu một tòa nhà sang trọng ngay trung tâm thành phố dường như lại tồn tại song hành đầy nghịch lý với lối sống tiết kiệm trong chi tiêu thường nhật. Hình ảnh một nhà đầu tư quản lý danh mục bất động sản đồ sộ lại đi đôi với thói quen chắt chiu từng khoản nhỏ mỗi ngày. Điều này đã bộc lộ một khía cạnh nội tâm đa chiều và chân thực của Lee Hyeri, hoàn toàn không chút màu mè hay giả tạo.

Đằng sau khối tài sản trị giá hơn 10 tỷ won, vốn được công chúng biết đến giữa những tin đồn về việc rao bán là một bản tính tiết kiệm và tháo vát, luôn chú trọng đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Thực tế này đã phá vỡ những định kiến ​​thông thường của công chúng về các 'ngôi sao' sở hữu khối tài sản lớn, đồng thời chứng minh rằng thái độ sống giản dị, thực tế, bất kể quy mô thành công ra sao, chính là động lực cốt lõi giúp duy trì và phát triển sự thịnh vượng đó.