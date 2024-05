Hàng không tăng bay đêm để hạ nhiệt giá vé

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đến thời điểm này việc thuê, nhận tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam trong năm nay đều không như kế hoạch. Theo đó, Vietjet Air sẽ không nhận thêm bất kỳ tàu bay nào trong năm nay (kế hoạch thuê 4 - 8 tàu bay). Vietnam Airlines chỉ nhận thêm 2 tàu bay B787 vào tháng 6 và tháng 7 (kế hoạch thuê 4 - 6 tàu bay). Các hãng hàng không khác đều thông báo không tìm được tàu bay thuê như dự kiến, gây ra áp lực nhất định lên giá vé trên các chặng bay nội địa, đặc biệt là các chặng bay đến các điểm du lịch, nghỉ dưỡng.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới và giai đoạn đến cuối năm, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đang tăng tần suất bay đêm và sáng sớm, đồng thời xây dựng kế hoạch, các chương trình khuyến mại, giảm giá vé.

Theo đó, Vietnam Airllines tăng chuyến đêm, và sáng sớm trong giai đoạn cao điểm hè, từ 2.200 lên 5.200 chuyến, tăng 134% so với năm ngoái. Đồng thời, hãng này cũng triển khai nhiều chương trình bán ưu đãi để kích cầu và khuyến khích khách mua xa ngày (như ưu đãi nhóm 4 và 8 khách đi cùng nhau giảm 10 - 15%, mua sớm giá tốt, chương trình ưu đãi chuyến bay đêm…).

Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay đêm để phục vụ nhu cầu hành khách.

Vietjet Air tăng khoảng 35% số chuyến bay đêm so với thường lệ, tương đương với 2.200 chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đi - đến các tỉnh. Hãng cũng mở bán các chuyến bay đêm với mức kích cầu từ TPHCM đi các tỉnh phía bắc Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa....

Vietjet Air cũng tung ra giá vé rẻ, chương trình khuyến mại trong dịp tháng 9 đến tháng 12, bao gồm các chương trình khuyến mãi giá 0 đồng (chưa gồm thuế, phí và các khoản phụ thu).

Bamboo Airways triển khai chính sách giảm giá với mức giảm 8% vào khung giờ từ 22h hôm trước đến 2h ngày hôm sau vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần kéo dài đến cuối năm 2024. Vietravel Airlines triển khai chương trình giá 8.000 đồng (chưa gồm thuế, phí và các khoản phụ thu) trên các chặng bay nội địa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong bối cảnh số lượng máy bay giảm mạnh, các hãng đang tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày. Hiện, Vietnam Airlines tăng thời gian khai thác đội tàu bay từ 10 giờ/ngày lên 11 giờ/ngày và tiếp tục tăng lên 12 giờ/ngày trong giai đoạn cao điểm.

Vietjet Air tăng từ 12,8 giờ/ngày lên trên 13,2 giờ/ngày và sẽ tiếp tục tăng lên 14 giờ/ngày sau khi thay đổi slot tại các cảng hàng không, sân bay. Các hãng khác như Bamboo Airway, Vietravel Airlines cũng đã tăng khai thác từ 11-12/giờ/ngày lên 12,5 giờ/ngày.

Đáng chú ý, theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tình trạng thiếu hụt tàu bay diễn ra trên toàn cầu khiến giá vé máy bay các chặng đều tăng mạnh. Có chặng tăng đến 40% so với năm 2019, như: Thượng Hải - Singapore tăng 10%, Mumbai - New Delhi tăng 20%, Mumbai - London tăng 20%, New York-l - Frankfurt tăng 17%, Los Angeles - New York tăng 40%, Dublin - London tăng 26%, Frankfurt - Madrid tăng 15%, New York - London tăng 14%...

"Trong bối cảnh thiếu hụt tàu bay xảy ra trên diện rộng, dự báo, giá vé máy bay toàn cầu đều tăng đến năm 2025. Giá vé của các hãng hàng không Việt Nam trong thời gian tới cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này", đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

