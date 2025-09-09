Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

Nhiều cửa hàng thời trang đóng cửa

Theo số liệu từ công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, tổng doanh thu ngành thời trang (không tính phụ kiện) trên ba sàn Shopee, Lazada và Tiki đã đạt hơn 9.000 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu thời trang nội địa phải rút khỏi thị trường bán lẻ truyền thống. Từ cuối năm 2024 đến đầu 2025, hàng loạt thương hiệu quen thuộc như Casta, Hnoss, MỘT (giày), Elpis… lần lượt thông báo đóng cửa chuỗi cửa hàng.

Coolmate nắm giữ vị trí dẫn đầu thương hiệu tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử trong nửa đầu năm 2025 Nguồn: Younet ECI

Nhiều thương hiệu Việt đang nổi trên sàn

Trái ngược với sự thu hẹp của kênh offline, báo cáo của YouNet ECI lại cho thấy trên sàn thương mại điện tử, các thương hiệu Việt Nam đang nổi lên và chiếm ưu thế. Nhiều thương hiệu đạt mức tăng trưởng 2 con số, đặc biệt là nhóm thời trang nam giới – phân khúc đang trở thành "động cơ tăng trưởng" mới trên các sàn online.

Lợi thế của các local brands nằm ở khả năng nhanh nhạy bắt kịp xu hướng giới trẻ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng "xanh", tối giản và tính ứng dụng cao. Ngoài việc ra mắt sản phẩm hợp mùa, hợp thời, họ còn biết cách tận dụng thương mại điện tử – vốn là kênh mua sắm quen thuộc của thế hệ trẻ.

Coolmate là ví dụ điển hình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, thương hiệu này đạt doanh thu hơn 64 tỉ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thương hiệu tăng trưởng bền vững.

Theo YouNet ECI, thành công của Coolmate đến từ việc tập trung vào dòng sản phẩm tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, song song với việc không ngừng cải tiến chất lượng, mở rộng thêm sản phẩm cho nữ. Thương hiệu này cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành nhờ kết hợp KOLs, chia sẻ nội dung gần gũi như mẹo phối đồ hay hoạt động thường ngày.

Một thương hiệu khác là Calem.Club, với sản phẩm hướng đến Gen Z. Không mở cửa hàng offline, Calem.Club khai thác triệt để hình thức shoppertainment (mua sắm giải trí), dẫn dắt khách hàng từ những video bắt trend trên TikTok đến việc mua hàng qua livestream trên TikTok Shop và Shopee.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc phân tích thị trường tại YouNet ECI, nhận định người tiêu dùng online ngày càng coi trọng thương hiệu, mức độ tin cậy và trải nghiệm mua sắm thay vì chỉ chạy theo giá rẻ. "Người bán online buộc phải xây dựng uy tín lâu dài, thấu hiểu hành vi tiêu dùng và đầu tư bài bản vào vận hành nếu muốn trụ lại" - ông nói.

YouNet ECI dự báo thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kép 35%/năm đến năm 2028, với hai động lực chính: mua sắm kết hợp giải trí và xu hướng tăng giá trị giỏ hàng.