Giữa đêm bắt được “quái ngư” dài 1,8m, bán vội thu ngay trăm triệu

Chạm trán “thủy quái” khổng lồ, thu tiền đầy tay

Anh Huang Kun Qiang, một ngư dân tại thị trấn Xiao Zuo, Phúc Kiến (Trung Quốc) bỗng trở thành ngôi sao trên mạng xã hội xứ Trung khi bắt được một con cá mú với kích cỡ siêu khổng lồ.

Con cá dài tới 1,8m, nặng 125kg, sau khi được đưa vào bờ đã mang lại cho anh Qiang khoản tiền 34.500 NDT (tương đương hơn 124 triệu đồng).

Anh Qiang nhớ lại, lúc câu được con cá khổng lồ này là vào ban đêm. Anh đang đứng trên thuyền nhìn xuống biển thì bắt gặp một vật tròn nổi trên mặt nước. Ban đầu, anh nghĩ đó là một cái xô, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đang chuyển động. Anh chiếu đèn pin vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một con cá mú khổng lồ.

Sau đó, anh nhanh chóng gọi các thủy thủ lại. Tổng cộng 9 người đã cùng dồn sức bắt được “thủy quái” lên thuyền và đặt nó vào thùng đá. Anh Qiang cho biết, anh bắt đầu đánh bắt cá trên biển từ năm 19 tuổi và đã theo nghề hơn 20 năm. Hiện tại, anh đang làm thuyền trưởng. Đây là lần đầu tiên anh và các thủy thủ trên thuyền được chứng kiến ​​và bắt được một con cá mú lớn như vậy. Mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng.

Anh Kun, một người bạn cùng làng với anh Qiang đã ngỏ ý mua lại con cá với giá thỏa thuận là 34.500 NDT (hơn 124 triệu đồng).

Sau đó, anh Kun đã mổ con cá và chia thành bốn phần để đem bán cho người khác, tổng cộng thu về 41.990 NDT (hơn 151 triệu đồng).