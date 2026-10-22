Trước 10/11, phải trình quy định mới về kinh doanh xăng dầu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất các chỉ đạo tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

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Một trong những yêu cầu trọng tâm là tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông, hướng tới hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Đối với cơ chế điều hành giá, dự thảo cần đổi mới theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương đồng thời phải phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách đã được chỉ ra qua thanh tra, không để lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11/2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thực hiện; đồng thời chủ động triển khai phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, không để thiếu hụt, đứt gãy, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.