14 thương nhân đầu mối giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu so với giá điều hành

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố.

Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít,kg gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Bộ Công Thương đánh giá, trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thời gian qua, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai các biện pháp điều hành, Việt Nam vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu Việt Nam hiện ở mức thấp trong khu vực.

Tại thời điểm ngày 15/10/2026, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ trong nước không cao hơn 29.106 đồng/lít. Trong khi đó, giá mặt hàng này tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít, Lào 40.644 đồng/lít và Trung Quốc 31.924 đồng/lít.

Petrolimex chủ động giảm thêm giá bán các mặt hàng xăng dầu so với giá điều hành. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Mức giá nhiên liệu giữa các quốc gia chịu tác động từ những cơ chế điều hành khác nhau. Thái Lan áp dụng trợ giá đối với cả xăng và dầu; Campuchia trợ giá xăng, trong khi Trung Quốc thực hiện cơ chế khống chế giá.

Tra cứu cây xăng, so sánh giá bằng ứng dụng

Ra mắt từ ngày 1/6, ứng dụng “Quanh tôi” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) hỗ trợ người dân tra cứu cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, cập nhật giá bán và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp.

Thông qua bản đồ số, người dùng có thể tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, loại nhiên liệu và giá bán. Thông tin giá tại các cửa hàng giúp người dân thuận tiện so sánh, lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu phù hợp với nhu cầu và lộ trình di chuyển.

Ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các dấu hiệu vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cửa hàng, góp phần tăng cường giám sát và minh bạch thị trường.

Bên cạnh đó, ứng dụng hỗ trợ lưu thông tin phương tiện, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí. Các cửa hàng xăng dầu có thể cập nhật giá bán, giới thiệu dịch vụ đi kèm như trạm sạc điện, rửa xe, cửa hàng tiện lợi và ăn uống.

Thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho và dự báo cung cầu, phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và công tác quản lý thị trường.