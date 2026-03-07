Giá xăng dầu hôm nay 7/3: Dầu thế giới tăng, vượt 90 USD/thùng, chiều nay xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 7/3: Dầu thô thế giới tăng cao, mốc 100 USD không còn xa

Cập nhật hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) sáng 07/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng vọt lên mức 91,2 USD/thùng, tăng 10,2 USD/thùng theo ngày, tương đương mức tăng gần 12,6%.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 92,87 USD/thùng, tăng 7,48 USD/thùng, tương đương mức tăng 8,73% so với phiên liền trước.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự giữa Iran với Mỹ, Israel và sự leo thang, mở rộng xung đột ra các nước Trung Đông, giá dầu thô tăng mạnh gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo đó, tính bình quân giá dầu thô thế giới đến ngày hôm nay 7/3, tăng từ 34,5% đến 41,8% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 32% đến gần 36%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu Brent tăng hơn 10% lên khoảng 94 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang làm gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Iran chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, làm gia tăng lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi nói với Financial Times rằng, các nhà xuất khẩu vùng Vịnh sẽ ngừng sản xuất trong vòng vài ngày nếu các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz. Eo biển này là tuyến đường quan trọng, thường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày.

Mỹ đã phát tín hiệu về các hành động có thể nhằm giảm bớt áp lực, bao gồm việc có thể giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời tạm thời cho phép Ấn Độ mua một số dầu thô của Nga đang ở trên biển.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã tăng giá dầu cho người mua châu Á và chuyển hướng các chuyến hàng qua các cảng Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu hôm nay 7/3: Chiều nay giá xăng dầu trong nước điều chỉnh sớm

Chiều qua 6/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra, trong đó Chính phủ cho phép Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này của Chính phủ được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.

Theo một số chuyên gia, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, dự kiến chiều nay liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính sẽ có quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trước biến động nhanh của giá cơ sở và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế.

Hiện giá xăng dầu hôm nay 7/3 niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 5/3.

Cụ thể:- Giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.449 đồng/lít;- Giá xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.340 đồng/lít;- Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 23.037 đồng/lít;- Giá dầu hỏa tăng mạnh nhất vượt 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.601 đồng/lít;- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.496 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến. Giá xăng RON95 ngày 02/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/02/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran); tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 02/3/2026 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương tăng 24,14% so với ngày 27/02/2026; dầu hỏa ngày 02/3/2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%. Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 04/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,70% so với ngày trước liền kề, 03/3/2026.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/02/2026 và kỳ điều hành ngày 05/3/2026 là: 88,894 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,656 USD/thùng, tương đương tăng 13,62%); 91,922 USD/thùng xăng RON95 (tăng 11,294 USD/thùng, tương đương tăng 14,01%); 132,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 40,475 USD/thùng, tương đương tăng 43,80%); 112,908 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,235 USD/thùng, tương đương tăng 23,16%); 490,978 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 63,118 USD/tấn, tương đương tăng 14,75%).