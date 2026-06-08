Giá xăng dầu hôm nay 8/6: Dầu thế giới đi lên, trong nước chỉ từ 21.700 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (8/6), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h30' ngày 8/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,41 USD/thùng, tăng 2,49% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 92,64 USD/thùng, tăng 2,32% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần trước liên tục đổi chiều bởi các thông tin liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ngay từ phiên đầu tuần trước, giá dầu thế giới bật tăng mạnh khi xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt tiến triển.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - vẫn đang gặp nhiều hạn chế.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thế giới trong tuần qua vẫn bị kiềm chế bởi lượng tồn kho ở mức cao kéo dài, hoạt động điều hướng xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 1,18%, còn dầu WTI tăng 3,64%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 93,09 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 90,54 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo đi lên khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các loại xăng dầu trong nước vào hôm nay (8/6) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành chiều 4/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.