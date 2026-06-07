Người dân có xe cũ tìm xăng E5 ở đâu?

Theo ứng dụng “Quanhtoi” do Cục Quản lý Phát triển Thị trường Trong nước, Bộ Công Thương mới đưa vào sử dụng giúp người dân dễ dàn truy vấn địa điểm bán xăng E5 trên toàn quốc hoặc ở từng địa phương.

Theo tìm hiểu, trên cả nước vẫn còn nhiều địa điểm bán xăng E5 của nhiều hệ thống doanh nghiệp khác nhau. Song những điểm bán xăng E5RON92 vẫn không đại trà như xăng E10RON95. Người sử dụng phương tiện xe cũ, phải tìm kiếm trên ứng dụng nếu muốn đổ xăng E5.

Hà Nội và TP.HCM có một số cây xăng duy trì bán E5

Lúc 11 giờ ngày 7/6 trên ứng dụng Quanhtoi trên địa bàn các tỉnh, thành phố xăng E5 vẫn được bán nhiều nơi, song vắng bóng ở các thành phố lớn, chủ yếu tập trung ở các tỉnh lẻ. Đơn cửa Thủ đô Hà Nội có 11 địa điểm bán xăng E5, TP. Hải Phòng có 10 cử hàng, TP.HCM chỉ có 4 địa điểm bán xăng E5…

Trong khi ở các tỉnh xa, địa phương vùng sâu, vùng xa, xăng E5 được bán nhiều, đơn cử như Lào Cai có 11 cửa hàng các loại, trong khi Gia Lai là 33 cửa hàng, Đắk Lắk 30 cửa hàng, Phú Thọ 28 cửa hàng, An Giang 10, Nghệ An 01 cửa hàng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương mà app Quanhtoi của Bộ Công Thương chưa ghi nhận xăng E5 bán ra như tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu đều 0 có điểm bán xăng E5 tính đến thời điểm trưa 7/6.

Một số địa phương, app Quanhtoi chưa cập nhật địa điểm bán xăng E5 (Ảnh chụp màn hình)

Theo khuyến cáo của giới chuyên gia và doanh nghiệp xăng dầu, với những loại máy móc thế hệ cũ như xe máy, như máy bơm nước chạy động cơ xăng dầu, máy cắt cỏ… chưa tương thích với xăng E10RON95, người dân cần ưu tiên sử dụng xăng E5 thay vì E10.

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, trên thị trường chỉ còn bán duy nhất 2 mặt hàng xăng sinh học E5 và E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Hiện, mặt hàng xăng E5RON92 vẫn được duy trì trong danh mục điều hành giá xăng dầu của Nhà nước từ 2018 cho đến nay. Tuy nhiên, trên thực tế số cây xăng bán xăng E5 còn rất ít.

Mới đây, báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết xăng E5 vẫn được duy trì bán tới hết năm 2030 để phục vụ cho những dòng phương tiện cũ và chưa tương thích với dòng xăng E10. "Chúng tôi cũng đã ước tính lộ trình của xăng E5 tiếp tục trong 5 năm nữa, nghĩa là từ nay đến năm 2030. Như vậy sẽ đảm bảo tương thích với tất cả các dòng xe đang lưu hành hiện nay" - ông nói.

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các xe ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10 nên sử dụng xăng E5.

Được biết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cho phép người dân chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 trên cả nước.

Theo thông tin được cập nhật trên ứng dụng cho hay cả nước hiện có hơn 400 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, trong đó tại các thành phố lớn, cây xăng bán xăng E5 khá ít, chỉ tập trung vào một số hệ thống lớn. Tại ứng dụng, cây xăng bán E5RON92 tại TP.HCM chỉ có 1-2 cửa hàng bán, trong khi tại Thủ đô Hà Nội có khoảng 11 cửa hàng.

Tại Hà Nội, các cây xăng của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội - MIPECORP bán nhiều xăng E5RON92 nhất, trong khi đó các doanh nghiệp xăng dầu khác vẫn chỉ bán số lượng ít, thậm chí không bán xăng E5.

Theo văn bản VAMA, VAMM cũng như các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đưa ra mới đây, các hãng và hiệp hội đều khẳng định hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy).

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết 5 hãng xe: Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki, cơ bản các đời xe đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về mặt kỹ thuật.

Riêng với hãng xe Suzuki, các đời xe đều tương thích và không thay đổi về mặt kỹ thuật, trừ các đời xe: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125, GD110.

VAMM hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, song cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Với Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, khi xăng E10 chưa phổ biến và các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng xăng E10.

Theo thông tin từ một hãng thành viên của VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 với hoạt động của các xe này.

Qua rà soát, các hãng đều có nhận định chung là đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

VAMA ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng sinh học E10 RON95 của Chính phủ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên tại thời điểm góp ý vào tháng 8/2025, VAMA cho rằng việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu dòng xe cũ không tương thích với xăng E10.

Vì vậy, hiệp hội này đề xuất bán song song xăng E10 với xăng khoáng, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có xe tương thích chủ động chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10.