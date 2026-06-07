Loại xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đa số các dòng xe phù hợp với xăng sinh học E10. Tuy nhiên, vẫn có một lượng nhỏ ô tô tải hạng nhẹ của một hãng xe cụ thể cùng một số dòng xe máy thuộc nhóm có thể chưa đạt mức độ tương thích hoàn toàn.

Đánh giá tổng quan về mức độ tương thích, phần lớn hạ tầng phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam hiện nay đều có khả năng tương thích với xăng sinh học E10 của các dòng xe đang phân phối, lưu hành tại Việt Nam.

“Hầu hết các loại ô tô và xe máy đang lưu hành trên thị trường đều có khả năng vận hành an toàn với loại nhiên liệu này. Theo xác nhận từ các nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện chủ lực như Honda Việt Nam, Toyota, Ford và Yamaha, khi các hãng đều cho phép các dòng xe của mình sử dụng nhiên liệu chứa ethanol ở mức độ phù hợp.

Về bản chất, nền tảng của sự tương thích này đến từ việc phần lớn phương tiện hiện nay đã được chuẩn hóa với hệ thống phun xăng điện tử thông minh và sử dụng các vật liệu chế tạo đường ống dẫn nhiên liệu hiện đại, giúp hệ thống động cơ tự động tinh chỉnh tỷ lệ hòa khí và thích ứng an toàn với hàm lượng oxy cao của xăng E10”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết.

Một số lưu ý về tính tương thích của xăng E10.

Không chỉ xe máy và ô tô, nhiều loại động cơ chạy xăng khác như máy phát điện, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây cũng tương thích với loại nhiên liệu này.

“Mặc dù tính tương thích đã được khẳng định với đại đa số phương tiện, nhưng vẫn còn một số trường hợp cần được xem xét riêng về mặt kỹ thuật. Cụ thể, các dòng xe được sản xuất trước năm 2000; xe vẫn đang sử dụng hệ thống bộ chế hòa khí đời cũ; phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng nhưng chưa được bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu; và các dòng xe phục chế mang tính chất sưu tầm”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận định.

Bên cạnh đó, một lượng nhỏ ô tô tải hạng nhẹ của một hãng xe cụ thể (đã dừng sản xuất từ năm 2023) cùng một số dòng xe máy thuộc nhóm có thể chưa đạt mức độ tương thích hoàn toàn.

"Sự cẩn trọng đối với các nhóm xe này xuất phát từ việc các chi tiết cơ khí, gioăng cao su hoặc ống nhựa thế hệ cũ có thể dễ bị tổn thương hoặc lão hóa nhanh hơn trước đặc tính dung môi tự nhiên của ethanol, dẫn đến nguy cơ rò rỉ hoặc tắc nghẽn hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Đối với những phương tiện nằm trong danh mục có thể không tương thích hoặc chưa đạt mức độ tương thích tối ưu với xăng E10 nêu trên, người tiêu dùng chủ động lựa chọn giải pháp thay thế. Việc chuyển sang sử dụng loại xăng sinh học E5 RON 92 hiện đang được phân phối rộng rãi trên thị trường sẽ là phương án phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống động cơ”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo.

Cần làm gì khi chuyển đổi nhiên liệu?

Mặc dù tính tương thích của xăng sinh học E10 đã được kiểm chứng dựa trên các tiêu chuẩn sản xuất hiện hành, việc chuyển đổi và vận hành phương tiện trong điều kiện thực tế tại Việt Nam vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật cụ thể. Điều này giúp ngăn ngừa những trục trặc phát sinh từ trạng thái vật lý của phương tiện, đặc biệt là các xe đã qua nhiều năm sử dụng.

Thứ nhất, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với mỗi phương tiện, nhà sản xuất đều công bố các thông số và khuyến nghị kỹ thuật liên quan đến quá trình sử dụng và bảo dưỡng. Các thông tin này thường được nhà sản xuất cung cấp trong sách hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật hoặc tại các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp. Việc tham khảo đầy đủ các thông tin kỹ thuật giúp người sử dụng hiểu rõ đặc điểm của phương tiện, nắm bắt các khuyến nghị liên quan đến nhiên liệu và có cơ sở lựa chọn giải pháp sử dụng phù hợp với tình trạng thực tế của xe.

Thứ hai, lựa chọn đúng loại nhiên liệu được khuyến cáo của nhà sản xuất và các đơn vị phân phối đạt tiêu chuẩn. Người tiêu dùng cần đối chiếu hướng dẫn của nhà sản xuất để lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với phương tiện đang sử dụng. Theo thông tin từ các nhà sản xuất và hiệp hội ngành hàng, xăng sinh học E10 tương thích với hầu hết các dòng ô tô, xe máy sử dụng động cơ xăng đang lưu hành tại Việt Nam. Đối với một số phương tiện đời cũ hoặc các dòng xe chưa được xác nhận đầy đủ về khả năng tương thích, người sử dụng nên tham khảo khuyến nghị của nhà sản xuất để lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp.

Bên cạnh việc lựa chọn đúng nhiên liệu, người tiêu dùng nên sử dụng nhiên liệu tại các doanh nghiệp, đầu mối kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, phối trộn và các cửa hàng bán lẻ được cấp phép và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Việc sử dụng nhiên liệu từ các cơ sở kinh doanh hợp pháp góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, hạn chế rủi ro phát sinh từ các nguồn nhiên liệu không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trong trường hợp người tiêu dùng phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường cần dừng sử dụng nếu nghi ngờ chất lượng nhiên liệu; phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu; kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín.

Thứ ba, thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, đặc biệt đối với các phương tiện đã sử dụng trong thời gian dài. Đối với các xe đã sử dụng nhiều năm, một số chi tiết trong hệ thống nhiên liệu như đường ống dẫn xăng, gioăng cao su, bộ lọc nhiên liệu hoặc kim phun có thể bị lão hóa theo thời gian, làm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của động cơ.

Bên cạnh đó, xăng E10 có đặc tính làm sạch hệ thống nhiên liệu, do đó có thể làm bong các cặn bám tích tụ trong quá trình sử dụng. Vì vậy, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận liên quan đến hệ thống nhiên liệu sẽ góp phần duy trì khả năng vận hành ổn định của phương tiện, đồng thời giúp phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường nếu có.

Đối với các dòng xe đời cũ, xe sử dụng công nghệ chế hòa khí hoặc một số phương tiện có đặc thù riêng về kỹ thuật, người sử dụng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ các đại lý, cơ sở bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn phù hợp. Việc bảo dưỡng đúng định kỳ không chỉ góp phần duy trì hiệu quả vận hành của động cơ mà còn giúp nâng cao độ an toàn và kéo dài tuổi thọ của phương tiện trong quá trình sử dụng.

Riêng với các dòng xe phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đặc thù, người sử dụng cần tham khảo khuyến cáo nhiên liệu từ nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe để bảo đảm vận hành tối ưu.