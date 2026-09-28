Hà Nội giao hơn 8,3 ha đất ở Đông Anh làm nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển Thái Hà được giao thực hiện dự án trên khu đất thuộc ô quy hoạch 3 - 3.

Trong tổng diện tích được giao, khoảng 2,9 ha được bố trí phát triển nhà ở xã hội theo hình thức chung cư. Phần đất khoảng 7.200 m2 được sử dụng để xây dựng nhà ở liền kề thương mại, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.

Diện tích còn lại hơn 4,7 ha được quy hoạch cho các hạng mục phục vụ cộng đồng và hạ tầng của dự án, gồm cây xanh, vườn hoa, khu thể dục thể thao, đường giao thông và các công trình kỹ thuật.

Hà Nội giao hơn 8,3 ha đất tại Đông Anh để triển khai khu nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Cùng với việc giao đất, Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý một số vấn đề về quỹ đất và hiện trạng khu vực dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định khoản tiền tương ứng với diện tích khoảng 7ha đất trồng lúa phải bổ sung theo quy định, đồng thời thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa cho doanh nghiệp.

Công ty Thái Hà được yêu cầu phối hợp với UBND xã Đông Anh kiểm tra, rà soát phần diện tích có khả năng chồng lấn giữa dự án nhà ở xã hội và một số công trình giao thông, hạ tầng đang được triển khai hoặc quy hoạch trong khu vực.

Các hạng mục được đề cập gồm tuyến đường LK54 và dự án phát triển đô thị kết nối đến đường LK53.

Tăng tầng cao, thêm 2.500 người tại ô quy hoạch 3-3

Khu đất này từng được Hà Nội điều chỉnh quy hoạch vào tháng 7/2025.

Cụ thể, tại ô quy hoạch 3-3 thuộc phân khu đô thị N9, thành phố điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu để nghiên cứu xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an với quy mô gần 11ha.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tầng cao đối với nhóm công trình nhà ở được nâng từ mức tối đa 6 tầng lên 12 tầng. Cùng với đó, quy mô dân số dự kiến tăng thêm khoảng 2.500 người, lên gần 6.700 người.

Đến cuối tháng 8, hơn 3,4 ha đất cũng tại ô quy hoạch 3-3 được thành phố giao cho Công ty Thái Nam Land để thực hiện một dự án nhà ở dành cho lực lượng công an.

Như vậy, khu vực ô quy hoạch 3-3 tại Đông Anh đang được triển khai theo hướng hình thành quỹ nhà ở phục vụ cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có cả nhà ở xã hội và các hạng mục nhà ở thương mại.

Việc bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại Đông Anh diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy nhanh chương trình phát triển loại hình nhà ở này.

Trong năm trước, thành phố hoàn thành 5.158 căn nhà ở xã hội, cao hơn khoảng 10% so với chỉ tiêu được giao.

Năm nay, Hà Nội được giao mục tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn nhà ở xã hội.

So với kết quả thực hiện của năm trước, mục tiêu mới đòi hỏi thành phố phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị quỹ đất, thủ tục đầu tư và triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.