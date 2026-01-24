Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Bật tăng mạnh nhất từ đầu năm mới 2026

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 24/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice bật tăng dữ dội.

Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Tăng chưa từng thấy từ đầu năm 2026

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics phủ sắc đỏ, dầu WTI giao ngay bán ra 61,28 USD/thùng, tăng 1,9 USD/ thùng, tương đương mức tăng 3,23% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,2 USD/thùng, tăng 2,1 USD/ thùng, tương đương mức tăng 3,3% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng ở mức 5% đến 7% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới đã giảm xuống từ 15,6% đến gần 18%.

Trang Trading Economics cho biết sau khi tám quốc gia OPEC+ bất ngờ tuyên bố sẽ tăng sản lượng dầu thêm 411.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5, cao hơn nhiều so với kế hoạch 135.000 thùng mỗi ngày giá dầu đã giảm vào phiên thứ 6.

OPEC viện dẫn các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của thị trường nhưng cho biết việc tăng sản lượng trong tương lai có thể bị tạm dừng nếu cần thiết. Giá dầu đã giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố áp thuế mới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu nhiên liệu.

Mặc dù nhập khẩu dầu được miễn thuế, các nhà đầu tư lo ngại thuế quan vẫn có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và lạm phát. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 6,2 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 2 triệu thùng, do sự tăng mạnh nhập khẩu từ Canada.

Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Giá xăng dầu trong nước tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 24/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 22/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm về mức 18.600 đồng/ lít, trong khi đó dầu diesel tăng mạnh lên trên 17.700 đồng/lít.

Cụ thể:- Xăng E5RON92 giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.283 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 348 đồng/lít; - Xăng RON95-III giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.631 đồng/lít; - Dầu các loại đồng loạt bật tăng, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 17.700 đồng/lít; - Dầu hỏa tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.950 đồng/lít; - Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/01/2026 - 21/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/01/2026 và kỳ điều hành ngày 22/01/2026 là: 71,056 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,516 USD/thùng, tương đương giảm 0,72%); 72,368 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,424 USD/thùng, tương đương giảm 0,58%); 83,388 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,428 USD/thùng, tương đương tăng 1,74%); 82,356 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,326 USD/thùng, tương đương tăng 2,91%); 362,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 16,408 USD/tấn, tương đương tăng 4,74%).