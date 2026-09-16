Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Thế giới sát 110 USD/thùng, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 15/9 tiếp đà tăng cao. Giá dầu Brent hướng mốc 110 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 15/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,9%, lên mức 108,8 USD/thùng. Còn giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,38%, lên mức 105,83 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đóng cửa phiên giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 19/5.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch hôm nay (16/9), đà tăng của giá dầu WTI có xu hướng chững lại.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 108,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 105,3 USD/thùng, giảm 0,5% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 15/9 do hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạm dừng. Việc này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Theo Reuters, cảng Yanbu có vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

Trước tình hình đó, Saudi Arabia tăng cường sử dụng đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200km để vận chuyển dầu từ các mỏ ở miền đông nước này đến cảng Yanbu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Thạch Thảo

Song các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, nhằm vào đường ống Đông - Tây hồi tuần trước buộc Saudi Arabia phải tạm thời đình chỉ hoạt động của tuyến đường ống.

Trong khi đó, một số quốc gia Vùng Vịnh đã hoãn cuộc họp dự kiến với Iran, làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dầu mỏ.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên trên 120 USD/thùng trong kịch bản sản lượng dầu trung bình của khu vực Vùng Vịnh trong năm 2027 vẫn thấp hơn khoảng 4 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (17/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (16/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 14/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến nhập khẩu xăng dầu, thống kê của Cục Hải quan cho thấy, tháng 8 vừa qua, nước ta đã chi gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu gần 1,17 triệu tấn dầu thô và hơn 1,16 triệu tấn xăng dầu các loại.

Lũy kế 8 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại tăng mạnh lên 14,54 tỷ USD. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại trong 8 tháng đã gần bằng tổng kim ngạch của hai mặt hàng này trong cả năm 2025.

Cụ thể, 8 tháng vừa qua, nước ta đã nhập khẩu gần 8,31 triệu tấn dầu thô, trị giá gần 6,18 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 10,8% (giảm 1,01 triệu tấn), nhưng trị giá lại tăng 18,8%.

Với mặt hàng xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu xấp xỉ 7,7 triệu tấn, trị giá gần 8,36 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng mạnh 78,2% về trị giá (tăng 3,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của nước ta lên đến 14,54 tỷ USD trong 8 tháng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu trên thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị ở một số khu vực đã đẩy giá tăng lên rất cao.