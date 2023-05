Doanh số ô tô 4 tháng đầu năm sụt giảm mạnh

Trong tháng 4/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.409 xe, giảm 25% so với tháng 3/2023 và giảm 47% so với cùng kỳ tháng 4/2022. Trong đó, doanh số bán xe du lịch đạt 15.748 du lịch, 6.487 xe thương mại và 174 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 27%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 51% so với tháng trước.

Ảnh minh họa

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.325 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.084 xe, giảm 34% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2023 giảm 30% so với 2022, đạt 92.801 xe. Xe ô tô du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 58% so với năm 2022.

Tính đến hết tháng 4/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 39% trong khi xe nhập khẩu giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong số các xe bán nhiều nhất tháng 4/2024, VinFast VF e34 vươn lên dẫn đầu cho thấy xu thế mới được ưa chuộng của xe ô tô điện. Tháng 4 cũng là tháng hãng taxi điện Xanh SM khai trương, trong đó dòng VF e34 chiếm số lượng lớn, điều này góp phần tích cực cho doanh số của VF e34 vươn lên dẫn đầu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/doanh-so-o-to-4-thang-dau-nam-sut-giam-manh-a607574.html