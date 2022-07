Giá heo tăng nhanh, bán tiểu ngạch sang Trung Quốc ''sôi nổi''

Giá heo hơi đang tăng mạnh trong những ngày gần đây. Chỉ trong hai tuần, giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành đã tăng hơn 10.000 đồng/kg so với trước đó, lên mốc 70.000 đồng/kg ở một số tỉnh phía Bắc.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng neo mức trên 65.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, từ 3-7 giá heo hơi tại Đồng Nai đã bắt đầu tăng.

Tính đến sáng ngày 14-7, giá heo hơi tại Đồng Nai là 65.000- 67.000 đồng/kg, mức giá này đã tăng hơn so với ngày 13-7. Giá heo hơi tại một số trang trại còn được bán ở mức 64.000 - 65.000 đồng/kg, có nơi bán 66.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, sở dĩ giá heo những ngày qua tăng cao là do ảnh hưởng giá heo hơi của các thị trường khu vực lân cận như giá heo hơi tại Trung Quốc nhảy lên 80.000 đồng/kg, còn ở Thái Lan cũng gần 80.000 đồng.

Giá bán lẻ thịt heo tại chợ đã bắt đầu tăng. ẢNH: THU HÀ

Thêm vào đó, các hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc hiện đang sôi nổi cũng góp phần kéo giá heo hơi trong nước tăng cao, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai nhìn nhận, với giá heo hơi như những ngày vừa qua, người chăn nuôi mới huề vốn chứ chưa có lời.

Sở dĩ là do hiện nay giá cám và thức ăn chăn nuôi khác vẫn cao. Tính từ tháng 1 tới nay, giá cám đã tăng 6 lần, với mức tăng 10 đồng/bao 25 kg. Như vậy so với năm 2020 thì giá thức ăn chăn nuôi đã vọt lên mức 15 lần, tức tăng thêm 1,5 triệu đồng cho 1 tạ heo.

Sở hữu trang trại chăn nuôi heo với gần 800 con tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai), ông Trần Đức Vinh Quang cho biết giá heo hơi tăng là tín hiệu vui cho người chăn nuôi.

Hiện tại giá heo hơi bán ra đang ở mức 64.000 - 65.000 đồng/kg, tăng 7.000 - 8.000 đồng so với hồi đầu tháng, song mức tăng này chỉ vừa có lời nếu chăn nuôi heo nái, trong khi đó nếu nhập heo con về nuôi thì chỉ tạm huề vốn.

“Nguyên nhân là do chi phí thức ăn chăn nuôi tăng quá cao, ước tính tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó đối với các trang trại chăn nuôi như chúng tôi, hiện tại chưa có lời là bao” - anh Vinh chia sẻ.

Cũng theo anh Vinh, vì chi phí chăn nuôi cao nên nhiều chủ trang trại e ngại việc tái đàn và giảm số lượng con trong mỗi lứa để giảm bớt gánh nặng chi phí.

Giá heo hơi tăng, kéo theo giá bán lẻ ở các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM cũng tăng thêm 10.000 đồng/kg mỗi loại. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) giá bình quân các loại thịt heo loại 1 cũng tăng từ 77.000 đồng/kg (ngày 3-7) lên mức 84.000 đồng/kg (14-7).

Đối với các chợ truyền thống, giá bán một số loại thịt như sườn non dao động 198.000 đồng/kg, cốt lết có giá 126.00- 130.000 đồng/kg, nạc dăm bán ra ở mức 137.000- 140.000 đồng/kg và ba rọi là 140.000 đồng- 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó giá bán lẻ tại các chuỗi cửa hàng như G.kitchen, Vissan, MeatDeli… tuy cao hơn so với mặt bằng chung (từ 10.000 - 20.000 đồng/kg), song không tăng giá, thậm chí còn chạy khuyến mãi để kích cầu mua sắm.

Chị Thanh, tiểu thương bán thịt heo trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) cho biết, giá thịt heo tăng khiến người mua cũng dè dặt và số lượng mua mỗi lần cũng giảm bớt.

