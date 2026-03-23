Giá hành củ giảm sâu, người dân đổ xô mua tích trữ: Bảo quản sao cho không bị hỏng?

Hành củ giá rẻ, nhiều người mua về tích trữ

Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, ngoài khoai tây, cà chua, thì hành củ lại đang có mức giá giảm rõ rệt so với trước. Nắm bắt cơ hội này, nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua số lượng lớn về tích trữ dùng dần.

Tại chợ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), chị Lan – một tiểu thương cho biết, giá hành khô hiện chỉ khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg tùy loại, giảm hơn một nửa so với thời điểm trước Tết. "Khách mua nhiều lắm, có người lấy 5–10kg để dùng dần. Họ bảo giờ rẻ thì mua tích trữ, chứ để ít ngày nữa giá lại tăng", chị nói.

Chị Hạnh - một tiểu thương tại chợ Xa La (Hà Đông) cũng cho hay, lượng hành khô bán ra tăng đáng kể so với ngày thường, chủ yếu là khách mua số lượng lớn.

Hành cù được rao bán với giá rẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

“Chủ yếu khách mua để tích trữ vì giá đang rất rẻ. Nhiều người còn rủ nhau mua chung vài chục cân rồi chia ra dùng dần. So với trước Tết, giá giảm sâu nên bán chạy hơn hẳn, gần như ngày nào cũng hết hàng sớm”, chị Hạnh chia sẻ.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Hải (31 tuổi, Hà Đông) chia sẻ vừa mua 5kg hành khô. "Nhà đông người, dùng nhiều nên tranh thủ mua lúc rẻ. Nhưng tôi cũng hơi lo không biết bảo quản có bị hỏng không?", chị nói.

Tương tự, bà Khánh (60 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình thường xuyên sử dụng hành để nấu ăn nên bà quyết định mua tích trữ. Theo bà, mua nhiều thì tiết kiệm được kha khá, lại có thể sử dụng thoải mái.

"Tôi còn làm cả hành phi, cho tủ lạnh để ăn dần. Vừa đảm bảo lại rẻ hơn nhiều so với việc đi mua sẵn. Gia đình tôi ai cũng thích ăn hành phi, đây là một loại gia vị để thêm vào các món ăn như, xào, bún, phở, cháo, xôi... rất hợp", bà Khánh nói thêm.

Cách nào để bảo quản hành củ được lâu?

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, việc tích trữ hành, củ là hoàn toàn hợp lý khi giá rẻ, nhưng cần đặc biệt lưu ý điều kiện bảo quản.

"Nguyên tắc chung là phải để nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao. Độ ẩm là yếu tố khiến hành, củ dễ nảy mầm hoặc bị nấm mốc", ông nói.

Hành củ là một loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của các gia đình. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cụ thể, với hành khô và tỏi, nên để trong túi lưới hoặc rổ thoáng, treo lên cao, tránh để trong túi nilon kín. Khi mua về nếu hành tỏi chưa được khô hẳn thì cần phơi ra cho khô. Trong thời gian bảo quản nếu không treo trên gác bếp như đối với nhà sử dụng bếp củi thì cần thường thi thoảng ra phơi để tránh ẩm mốc.

Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cũng cho hay, không nên bảo quản hành, tỏi gần khoai tây. Hai loại này khi để chung sẽ làm tăng độ ẩm, khiến khoai tây nhanh mọc mầm, mềm và dễ thối. Ngược lại, hành tỏi cũng nhanh bị hỏng hơn.

Cũng cần tránh để hành, tỏi gần các loại trái cây chín như táo, chuối, lê hay xoài. Những loại quả này sản sinh khí Ethylene, làm hành tỏi nhanh mềm, dễ nảy mầm và giảm thời gian bảo quản.