Giá hàng hóa tăng theo giá xăng, người bán "gồng mình" để giữ khách

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đều tăng, một số tiểu thương, hộ kinh doanh ở TP.HCM “gồng mình” theo cách riêng của mình để giữ khách.

Chị Châu, lao động bán quán nước ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) cho biết, giá đầu vào từ cà phê, mía, các loại nước có gas đều tăng. Kể cả các loại ly, túi nhựa.. cũng tăng giá bán. Túi nilon đựng thực phẩm tăng từ 42.000 đồng/kg lên hơn 56.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chị Châu không dám tăng giá đột ngột vì sợ mất khách, mỗi loại nước uống chỉ tăng giá từ 1.000 - 2.000 đồng/ly, xem phản ứng của thị trường như thế nào mới tính tiếp, vì mức tăng này thấp hơn mức giá tăng giá nguyên liệu và hàng hóa đầu vào.

Còn chị Nguyễn Thị Tiến Hoa, bán rau củ quả ở chợ Cây Xoài, phường Bình Trưng (Quận 2 cũ) cho biết, chị không tăng giá rau củ quả dù giá vận chuyển tăng. Chị lấy hàng từ Đồng Nai lên bán, tiền xe chở rau củ quả trước đây là 400.000 đồng/chuyến, giờ tăng lên 500.000 đồng. Chị lấy tăng thêm số lượng và chủng loại để chia nhỏ ra giảm chi phí.

Hiện nay, giá ly nhựa và túi nilon đựng thức ăn cũng tăng khoảng 20%

Điều tiểu thương lo lắng là dù họ đã cố gắng giữ giá, nhưng trong tình hình khó khăn chung hiện nay sức mua vẫn giảm. Bà Nguyễn Thị Dấu, bán dưa chua và rau củ quả ở chợ Xóm Thuốc, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) cho biết: “Mình mua rau củ dù giá tăng nhưng mình cũng không tăng giá mà bán vẫn rất chậm. Lúc trước có ngày bán hơn 10 kg dưa chua, bán không kịp, còn giờ 1 ngày bán 2-3 kg cũng không hết”.

Hiện nay, không chỉ hàng hóa thực phẩm tăng mà cả đồ dùng nhựa trong gia đình cũng tăng khoảng 20%. Đáng nói là một số doanh nghiệp không tiếp tục cung cấp một số mặt hàng nhựa, vì hạt nhựa nhập nhiều ở Trung Đông nên ảnh hưởng nguồn cung.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng một số hộ kinh doanh vẫn chưa dám tăng giá bán lẻ để giữ khách (Ảnh: Lệ Hằng)

Chị Nguyễn Thị Nhung, bán hàng nhựa gia dụng ở chợ Thị Nghè, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) cho biết, giá hàng nhựa tăng cao nên chị không dám nhập hàng mới và vẫn bán giá cũ.

“Hàng nhựa này hãng họ tăng lên 20%, hàng trong nước cũng không ra hàng vì họ nói không nhập được hạt nhựa sản xuất. Hofaco hàng của họ cũng tăng 20%, các loại móc dán của họ đều tăng. Giờ giá các mặt hàng nhựa đều tăng nhưng mình cũng chưa nhập hàng mà bán hàng cũ theo giá cũ, khi nào nhập hàng mới sẽ bán theo giá mới, vì nhập hàng vào giờ giá cao rất khó bán”, chị Nhung chia sẻ.