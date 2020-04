Giá dầu ngày 28/4: Lao dốc không phanh, giá xăng tại Việt Nam sẽ giảm mạnh hôm nay?

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tiếp tục lao dốc mạnh trước lo ngại dư cung, thiếu cầu, sự u ám vẫn bao trùm thị trường dầu thô thế giới.

Đầu giờ sáng ngày 28/4 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 5% xuống 16 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1% xuống 24,5 USD/thùng.

Hôm qua (27/4), giá dầu thô lao dốc 25% do thị trường lo ngại toàn bộ kho chứa dầu trên thế giới sẽ sớm bị đầy do chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent giao tháng 6/2020 đứng ở mức 19,69 USD/thùng, giảm 0,30 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 1,92 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 27/4.

Tiêu thụ xăng dầu của Mỹ giảm 1/3 kể từ khi nền kinh tế này bước vào phong tỏa trong tháng 3/2020, nhưng có những dấu hiệu ổn định trong tuần trước, theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.Việc phong tỏa gây ra gián đoạn kinh tế lớn nhất kể từ đợt suy thoái thập niên 30 của thế kỷ trước và giám đoạn tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất kể từ khi ngành dầu khí hiện đại ra đời trong năm 1860.Thách thức hiện nay đối với các nhà sản xuất dầu trong nước, nhà nhập khẩu và nhà máy lọc dầu là điều chỉnh tiêu thụ thấp hơn trong khoảng thời gian dài và sự gia tăng tồn kho phải được kiểm soát trước khi hết chỗ trống.

Giá dầu giảm trong ngày hôm nay 28/4

Tại thị trường trong nước, ngày 28/4, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 11.343 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 11.939 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.823 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 8.639 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Chiều nay là kỳ điều chỉnh xăng dầu theo chu kì 15 ngày của Liên Bộ Công thương- Tài chính. Theo dự đoán, giá xăng có thể sẽ giảm tiếp tới 1000 đồng/lít.

