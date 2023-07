Gạo thơm cũng tăng giá

Lúa gạo ở ĐBSCL và cả nước liên tục tăng giá thời gian qua

Ngoài gạo thông dụng, gạo thơm xuất khẩu cũng tăng khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thái Lan (TREA) vừa đồng loạt điều chỉnh các loại gạo thơm Hom Mali tăng 25 - 28 USD/tấn lên từ 925 - 1.074 USD/tấn, gạo Jasmine tăng 69 USD lên 730 USD/tấn.

Do giá gạo tăng nóng nên giao dịch cầm chừng do lo sợ giá "ảo". Về phía Ấn Độ, dù cấm xuất khẩu gạo dạng thương mại giữa các doanh nghiệp nhưng vẫn mở cửa cho xuất khẩu dạng hợp đồng chính phủ nhằm bảo đảm an ninh lương thực nên nguồn cung gạo từ Ấn Độ vẫn không bị đứt hoàn toàn.

