Gần 10 tấn cá lồng chết sau sự cố ở nhà máy thủy điện

Sáng 7/9, ông Ngô Văn Lung, ở thôn Thành Long, xã Cẩm Thạch, cùng người thân gia cố lại hệ thống lồng nuôi cá bị hư hại sau khi mực nước lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 bất ngờ rút sâu. Với số ít cá còn sống, ông dùng máy sục khí, tăng cường cấp ôxy và giám sát liên tục để cố gắng vớt vát tài sản.

Ông Lung cho biết gia đình nuôi ba lồng cá trắm trên hồ thủy điện Cẩm Thủy 1. Khoảng 10h ngày 5/9, ông chưa nhận thấy bất thường nhưng khi về nhà ăn trưa thì được hàng xóm báo tin nước sông rút nhanh nên quay lại. Lúc này nhiều lồng đã mắc cạn nằm chênh vênh trên bến sông, cá chết hàng loạt.

"Nước xuống quá nhanh, bà con không kịp trở tay", ông Lung nói và cho hay từ khi thủy điện hoạt động đến nay chưa bao giờ xảy ra sự cố bất thường như vậy.

Theo các hộ dân, chỉ vài tiếng, mực nước lòng hồ dưới chân đập giảm khoảng 3-3,5 m, để lộ lòng sông cạn trơ đáy. Một số lồng cá bị xô nghiêng, mắc cạn, cá thiếu nước và ôxy, sặc bùn rồi chết.

Lồng nuôi cá của người dân xã Cẩm Thạch mắc cạn khiến cá chết hàng loạt. Ảnh người dân cung cấp

Tại thôn Thành Long, xã Cẩm Thạch, hơn 10 hộ đang nuôi trên 20 lồng cá trong khu vực lòng hồ bị ảnh hưởng. Bà Vũ Thị Thủy cho biết hai lồng cá là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng giờ gần như mất trắng.

Xã Cẩm Thạch đã cử lực lượng kiểm tra, ghi nhận số lượng, chủng loại cá chết và hướng dẫn các thôn lập danh sách hộ bị thiệt hại. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Thạch, một số hộ đã bán thanh lý cá chết hoặc cá yếu ớt nên việc thống kê tổng thiệt hại chưa thể hoàn tất.

Chính quyền xã đã làm việc với đại diện nhà máy và các thôn bị ảnh hưởng để bàn phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 trơ đáy sau khi gặp sự cố. Ảnh người dân cung cấp

Không chỉ Cẩm Thạch, nhiều hộ nuôi cá lồng ở xã Cẩm Tú cũng bị thiệt hại. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, xã Cẩm Thạch có 5,6 tấn cá chết, trong khi xã Cẩm Tú ghi nhận khoảng 3,8 tấn. Tổng số cá chết tại hai địa bàn gần 10 tấn.

Ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, cho biết ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực sông Mã, nước đổ về hồ nhiều buộc nhà máy thông báo tăng lưu lượng xả điều tiết từ trưa 24/8 đến 23h ngày 8/9, với lưu lượng dự kiến 3.800-6.000 m3/s tùy lượng nước về hồ.

Khoảng tối 4/9, nhà máy phát hiện hệ thống cửa van xả bị mắc kẹt. Thời điểm gặp sự cố, lưu lượng nước từ thượng nguồn về khoảng 700 m3/s, trong khi lưu lượng xả khoảng 1.000 m3/s, khiến mực nước khu vực lòng hồ phía dưới đập giảm từ khoảng 25,5 m xuống 22 m.

Kỹ sư nhà máy ngay sau đó đã khắc phục sự cố, đến 13h ngày 5/9 hệ thống cửa van được xử lý an toàn, lưu lượng nước được điều tiết bình thường, hiện không ghi nhận thêm cá chết. "Nhà máy đang phối hợp với chính quyền thống kê thiệt hại của các hộ nuôi cá lồng để có phương án hỗ trợ nếu xác định thiệt hại có liên quan đến lỗi vận hành hoặc quy trình xả, giảm nước", ông Nhật nói.

Người dân dùng bạt đưa đàn cá ra vùng còn nước để vớt vát tài sản. Ảnh người dân cung cấp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Cẩm Thạch, Cẩm Tú và Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 tiếp tục xác minh diễn biến sự cố, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại của từng hộ dân.

Ngành nông nghiệp cũng yêu cầu các bên phối hợp xử lý số cá chết, bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét phương án hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Thủy điện Cẩm Thủy 1 được xây dựng trên lưu vực sông Mã, công suất thiết kế 28,8 MW, gồm hai tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Tổ máy đầu tiên hòa lưới điện quốc gia cuối năm 2018. Những năm gần đây, người dân khu vực Cẩm Thạch, Cẩm Tú tận dụng mặt nước lòng hồ để phát triển nghề nuôi cá lồng, tạo thêm nguồn thu nhập.