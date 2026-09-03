Theo chân "thợ rừng" U Minh Hạ, Cà Mau đặt trúm bắt lươn đồng, sau một ngày là có tiền triệu

Một chuyến đi nhớ đời

Gần 16h chiều 30/8, anh Nguyễn Văn Tình, ngụ TP.HCM cùng nhóm bạn xuống vỏ máy bắt đầu chuyến đi xuyên rừng đặt trúm bắt lươn cùng các tay "thợ rừng" ở U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

Lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống dân dã của người dân xứ rừng tràm, anh Tình thấy lạ lẫm khi U Minh Hạ vào những ngày giữa mùa mưa, dưới những tán tràm rậm rạp, dòng nước phèn đỏ quạch dưới các tuyến kênh xẻ dọc ngang của vùng đại ngàn đầy huyền bí này.

Nhóm "thợ rừng" Trịnh Trọng Tín chế biến mồi để chuẩn bị cho chuyến xuyên rừng U Minh Hạ Cà Mau đặt trúm lươn. Ngoài mồi truyền thống các loại như là ốc, cua, cá, nhái băm nhuyễn, xào với xác dừa khô; các tay "thợ rừng" U Minh Hạ còn có bí quyết riêng khi thêm vài cọng rau mùi như ngò om, ngò gai, cùng ít dầu cá, nhằm tạo mùi thơi theo dòng nước chảy lan xa, kích thích khứu giác loài lươn. Ảnh: An An

"Đợt nghỉ lễ năm nay, tôi và 3 người bạn quyết định về với rừng U Minh Hạ, thay vì chọn nơi phố thị để vui chơi. Thú thật, tuy mới đặt chân đến vùng đất này, nhưng tôi cảm thấy rất quen thuộc bởi tính cách hiếu khách của người dân nơi đây", anh Tình chia sẻ.

Là hướng dẫn viên "bất đắc dĩ" cho anh Tình và nhóm bạn, tay "thợ rừng" trẻ tuổi Trịnh Trọng Tín tỏ ra khá già dặn kinh nghiệm trong nghề đặt trúm lươn. Tín cho biết, trong các cách đánh bắt sản vật đồng quê ở xứ rừng U Minh Hạ, ống trúm lươn của những lưu dân thời mở đất được xem là một sáng tạo độc đáo nhất.

Theo các tay thợ rừng ở xứ U Minh Hạ, ngoài việc chế tạo mồi hấp dẫn để dẫn dụ lươn chui vào trúm, thì công đoạn chọn vị trí để đặt trúm được xem là khâu quan trọng nhất, nó đòi hỏi kinh nghiệm của người đi rừng, chỉ cần nhìn địa hình là biết nơi đó có lươn trú ngụ hay không. Ảnh: An An

"Khoảng tháng 6 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, những cơn mưa kéo dài khiến cho các thảm thực vật dưới chân rừng U Minh Hạ phát triển dày đặc, đây cũng là thời điểm lươn đồng bắt đầu tìm về các con kênh có cỏ năn, cỏ lác, bèo để trú ẩn và săn mồi", anh Tín giới thiệu sơ lược với nhóm khách trước khi nổ máy dọc theo các tuyến kênh dong thẳng vào rừng.

Đến vị trí đã chọn, Tín bắt đầu trổ tài săn lươn đồng khi tỉ mỉ dùng tay vạch cỏ, rẽ luồng để chọn góc đặt trúm.

Sau một đêm đặt trúm, hàng chục ống trúm của các tay "thợ rừng" có thể thu về hơn 10kg lươn rừng béo vàng. Lươn rừng loại lớn giữ giá ổn định trên 200.000 đồng/kg, giúp nhóm thợ rừng bỏ túi hơn 2 triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: An An

"Ống trúm xưa được ông cha ta làm bằng tre gai già, đốt dài, vỏ mỏng và được đục thông mắt để chế tạo thành dụng cụ bắt lươn. Ngày nay, để cho gọn nhẹ, người dân chế ống trúm bằng ống nhựa. Tuy nhiên, cái hom của ống trúm vẫn phải là nan trúc chẻ mỏng. Hom phải nhẵn bóng để lươn trườn vào ăn mồi thì dễ nhưng chẳng quay đầu bò ra được", anh Tín kể với khách về cách làm ống trúm.

Sau khi được "thợ rừng" Trịnh Trọng Tín hướng dẫn cách đặt trúm, anh Tình cùng bạn bắt đầu trải nghiệm khi tự tay đặt những ống trúm xuống dòng nước đen ngòm.

"Thật khó tả cảm giác của mình khi lần đầu trải nghiệm nghề đặt trúm bắt lươn. Và đặc biệt hơn khi mình tự tay thu hoạch thành quả khi ống trúm đã chật kín lươn đồng chui vào ăn mồi", anh Lư Văn Kháng - một trong những du khách trong chuyến trải nghiệm cho biết.

Săn bắt theo quy tắc "bất thành văn"

Các tay "thợ rừng" trẻ như anh Trịnh Trọng Tín cho biết, đối với họ chỉ cần nhìn màu sắc nước, đoán hướng gió là biết lươn đang ở đâu để đặt trúm.

"Những mé kênh nước sâu có cỏ lác tàn mục, lá chuyển màu vàng úa là nơi cá nhỏ hay tụ về ăn bã cỏ, và nơi đó chắc chắn có lươn to tới săn cá", tay thợ Bùi Út Bảy nói và cho biết, khi trời chuyển mưa lớn, lươn sẽ tìm lên chỗ cao tìm mồi, nên các tay thợ phải dời trúm lên vùng nước cạn hơn để đặt.

Khi theo chân "thợ rừng" U Minh Hạ Cà Mau đi săn lươn bằng cách đặt trúm, du khách sẽ được tự tay dở trúm, bắt những con lươn to bự, đem lại cảm giác thích thú khó quên. Ảnh: An An

Theo kinh nghiệm của những thợ săn lươn đồng, khi đặt trúm, miệng trúm luôn phải hướng xuôi chiều gió để hương mồi tỏa rộng. Muốn bắt lươn to, miệng trúm phải gài sâu dưới mặt nước, còn đuôi trúm buộc phải nổi lên khỏi mặt nước khoảng nửa gang tay để lươn chui vào không bị ngộp chết.

Anh Hình Minh Trí cho biết, làm nghề rừng ít cực hơn nghề đi biển của anh trước đây. Anh khẳng định, nghề nào cũng có những quy tắc "bất thành văn" mà người làm nghề phải tuân thủ.

Lươn đồng U Minh Hạ có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào xả ớt, nướng mọi... nhưng ngon nhất vẫn là món lươn đồng nấu chua ăn chung với các loại rau rừng. Ảnh: An An

"Sống dựa vào rừng nên ai cũng có ý thức giữ rừng. Đối với các loại lươn, cá hay rắn bắt được mà thấy chúng còn nhỏ thì phải thả lại môi trường tự nhiên, việc này nhằm gầy đàn cho mùa sau và nhất quyết không được xâm phạm vào những loài bị cấm săn bắt", anh Trí nói.

Sau một đêm đặt trúm, hàng chục ống trúm của các tay "thợ rừng" có thể thu về hơn 10kg lươn rừng béo vàng. Lươn rừng loại lớn giữ giá ổn định trên 200.000 đồng/kg, giúp nhóm thợ rừng bỏ túi hơn 2 triệu đồng mỗi ngày.