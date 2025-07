Phát hiện 4 tạ giò chả chứa hàn the, người trong nghề chỉ cách nhận biết “bách phát bách trúng”

Trộn hàn the vào giò chả gây nguy hiểm với khỏe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1973) và Nguyễn Bá Tiến (SN 1965) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cụ thể là sản xuất giò chả có sử dụng hàn the.

Vụ việc được phát hiện trong đợt tổng kiểm tra, rà soát, đấu tranh và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong số các vụ vi phạm được phát hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Ngọc 192,2kg giò chả chứa hàn the và tại cơ sở của ông Nguyễn Bá Tiến 218kg giò chả chứa hàn the.

Tổng cộng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thu giữ 410,2kg giò chả có chứa hàn the từ hai cơ sở này.

Đây chỉ là một góc nhỏ trong ma trận thực phẩm bẩn đang tung hoành trên thị trường. Cơ quan chức năng trước đó đã phát hiện rất nhiều vụ sản xuất giò chả sử dụng hàn the.

Hàn the là một trong những chất bị cấm sử dụng trong các loại thực phẩm trên thị trường Việt Nam. Đây là chất độc có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Hợp chất này được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, tuy nhiên nếu dùng sai liều lượng có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng người tiêu dùng.

Hàn the có thể gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, gây ban đỏ, tróc vẩy. Hàn the cũng gây kích thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não. Đặc biệt, hàn the khi vào cơ thể sẽ tích tụ ở gan, rất khó bị đào thải ra ngoài, khi tích tụ số lượng đủ lớn chúng sẽ bộc phát ra ngoài gây bệnh mạn tính. Không những gây tổn thương gan, hàn the còn gây thoái hóa cơ quan sinh dục, vô sinh.

Trẻ em ăn phải thực phẩm có lượng hàn the 1-2 gr/kg thể trọng sẽ bị tử vong sau 10-12 giờ. Ở thể trường diễn, trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển trí não.

Cách nhận biết giò chả có hàn the đơn giản

Đại diện một hợp tác xã sản xuất giò chả có 25 năm kinh nghiệm cho biết, rất khó để phân biệt giò chả có hàn the và không có hàn the nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.

Giò chả có hàn the và không có hàn the không khác nhau nhiều về mặt cảm quan.

Chất hàn the không ảnh hưởng màu sắc trong giò chả nên khó phân biệt bằng mắt thường. Cách để nhận biết giò chả chứa hàn the là dựa vào vị giác.

Giò chả không có hàn the khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, mềm, không khô rắn. Nếu giò chả quá giòn, dai bất thường và có vị hơi chát nhẹ, có thể có hàn the.

Cách để phát hiện hàn the chuẩn nhất, dễ thực hiện và giá rẻ là dùng giấy quỳ. Tập 100 tờ giấy quỳ có giá từ 10-15 nghìn đồng.

Để kiểm tra hàn the trong giò chả hiệu quả nhất, người tiêu dùng nên cắt một miếng giò nhỏ, giã mịn, sau đó ép nhẹ giấy quỳ lên bề mặt giò.

Dùng giấy quỳ là cách nhận biết giò chả có hàn the chính xác nhất.

Nếu giấy quỳ đổi màu xanh (vì hàn the làm tăng độ kiềm, thay đổi pH khiến giấy quỳ tím phản ứng) thì giò chả có chứa hàn the. Nếu giấy không đổi màu tức là giò chả an toàn.

Giò chả ngon khi cắt ra có màu phơn phớt hồng hoặc trắng ngà của thịt. Bên cạnh đó, trên mặt lát cắt cũng sẽ có những lỗ nhỏ li ti được tạo ra bởi không khí. Các lỗ nhỏ li ti này càng nhiều chứng tỏ chả càng ngon, tỷ lệ thịt so với bột càng lớn.

Trái lại, nếu thấy chả có màu sắc lạ hoặc trắng sáng bất thường ít lỗ khí thì là chả không ngon, bị pha nhiều bột và có thể có phụ gia.

Giò chả ngon có mùi thơm dịu của thịt quyện cùng mùi lá chuối. Nên cẩn thận với các loại giò chả có mùi nồng hơn, nếu bạn thấy mùi thịt quá đậm thì rất có thể giò chả đã được tẩm phụ gia hương thịt.

Không nên ăn giò chả bị hôi, sờ vào có cảm giác hơi nhớt hoặc xuất hiện nấm mốc trên bề mặt giò. Phần lá chuối gói giò không tươi mới mà hơi khô và nát.

Để mua được giò chả an toàn, người tiêu dùng cần tới những cơ sở làm giò chả sạch, có uy tín, được công bố không có hàn the.