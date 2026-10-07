Dưa lưới gần 1 tỷ đồng/cặp có gì đặc biệt?

Mới đây, một cặp dưa lưới thượng hạng trồng trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản đã được bán với giá kỷ lục 5,8 triệu Yên (khoảng 955 triệu đồng) tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm. Đây là mức giá kỷ lục mới, vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại trước đó là 5 triệu Yên vào năm 2019.

Cặp dưa lưới có giá kỷ lục 5,8 triệu Yên. (Ảnh: Kyodo)

Theo ước tính, con số này gấp hơn 10 lần giá chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple và đủ để mua vài chiếc ô tô mới.

Ngoài những phiên đấu giá đình đám, các báo cáo về thị trường trái cây cao cấp của Nhật Bản cho thấy một quả dưa lưới Yubari King thượng hạng có thể được bán lẻ với giá khoảng 20.000 đến 50.000 Yên (khoảng 3,3 đến 8,2 triệu đồng) tùy thuộc vào kích thước, hình thức và hàm lượng đường. Những quả dưa đạt tiêu chuẩn quà tặng giá có thể cao hơn đáng kể, với một số quả được bán với giá hơn 100.000 Yên (khoảng 16,5 triệu đồng) ngay cả ngoài các sự kiện đấu giá.

Vì sao dưa lưới Yubari siêu đắt?

Dưa lưới Yubari King là giống lai giữa hai loại dưa lưới Earl’s Favourite và Burpee’s Spicy, được trồng với điều kiện nghiêm ngặt trong nhà kính.

Quá trình chăm sóc rất cẩn thận, từ nhiệt độ và thụ phấn đến tưới nước. Tất cả để đảm bảo mỗi quả dưa đều có hình dạng tròn gần như hoàn hảo, vỏ mỏng mịn, thịt màu cam tươi tắn và độ ngọt đạt chuẩn. Chỉ những quả dưa tốt nhất mới đạt được hạng cao nhất. Quá trình sản xuất cũng được kiểm soát chặt chẽ, và chỉ những quả dưa được trồng ở Yubari đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể mới được bán dưới tên gọi dưa lưới Yubari.

Dưa lưới Yubari có thịt màu cam mọng nước. (Ảnh: India Times)

Mức giá đắt đỏ của dưa lưới Yubari còn do độ ngọt khó tin, thịt quả màu cam mọng nước và lớp vỏ xanh có vân lưới mịn. Mỗi quả dưa phải nặng từ 1 đến 2,5 kg, có vân lưới đều, hình tròn hoàn hảo và hàm lượng đường cao. Mỗi trái đều được kiểm tra thủ công nghiêm ngặt.

Nổi tiếng với phần thịt màu cam mọng nước và vị ngọt, dưa lưới Yubari thường được dùng làm quà tặng tại Nhật Bản. Dưa lưới Yubari được xem là món quà sang trọng thể hiện sự kính trọng.

Dưa lưới Yubari trồng ở đâu?

Dưa lưới Yubari chỉ được trồng ở Yubari, vùng đất được bao quanh bởi núi non. Những trái dưa phát triển mạnh nhờ sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, với nền nhiệt ban đêm mát mẻ giúp tăng độ ngọt.

Thêm nữa, đất tro núi lửa đảm bảo khả năng thoát nước hoàn hảo. Cây con được ươm trong nhà kính vào mùa đông, và vào mùa xuân, những tấm thảm đặc biệt được đặt dưới mỗi quả để tạo hình một cách hoàn hảo và đảm bảo sạch sẽ.

Dưa lưới Yubari chỉ được trồng ở vùng Yubari, Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: India Times)

Người trồng cũng điều chỉnh lượng ánh sáng mặt trời một cách chính xác. Quy trình tỉ mỉ này tạo ra những mẻ trái cây hảo hạng.

Mùa thu hoạch dưa lưới Yubari diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8. Vào tháng 6, Lễ hội Dưa Yubari có các phiên đấu giá và cuộc thi ăn uống. Dưa trái mùa rất hiếm và khó tìm, vì vậy mùa hè là thời điểm lý tưởng để săn tìm dưa lưới Yubari ở Hokkaido.

Đặc biệt, loại dưa này hiếm khi được tìm thấy bên ngoài Nhật Bản. Để thưởng thức dưa lưới Yubari, du khách thường phải tìm đến các cửa hàng trái cây hoặc tiệm đặc sản ở Hokkaido, Nhật Bản.