Chủ chuỗi nhà hàng lẩu tặng xe BMW cho nhân viên

Ma Yanli, chủ chuỗi nhà hàng lẩu bò tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, quyết định tặng xe cho nhân viên sau khi chứng kiến họ vất vả đi làm bằng xe điện trong mùa đông năm ngoái.

Một buổi sáng trời lạnh, bà thấy Lý Khiết, nhân viên nhà hàng 8 năm, đến nơi làm việc với khuôn mặt đỏ bừng, tai tím tái và hai bàn tay cứng đờ vì gió rét. Hình ảnh này khiến bà nghĩ đến sự khác biệt giữa điều kiện đi lại của mình và nhân viên.

"Tôi có thể ngồi trong ôtô, tận hưởng sự ấm áp và tiện lợi khi di chuyển. Tại sao cô ấy lại không thể?", bà Ma nói.

Từ đó, bà nảy ra ý định mua ôtô tặng những nhân viên có thành tích làm việc tốt. Ngày 24/9, trong lúc đưa nhân viên đi họp, bà bất ngờ dẫn họ đến đại lý BMW nhận xe. Theo Đài truyền hình Hà Nam, hai chiếc xe được bà thanh toán toàn bộ từ hai tuần trước, mỗi chiếc trị giá 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Lý Khiết nhận chiếc BMW màu trắng, được đăng ký dưới tên cô ngay trong ngày hôm đó. Nhân viên này không phải trả bất kỳ khoản tiền nào hay ký cam kết làm việc để đổi lấy món quà.

"Tôi vô cùng vui mừng, trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này", Lý Khiết nói. Cô kể trên đường đến đại lý, bà chủ chỉ tiết lộ sẽ tặng mình một "món đồ chơi lớn".

Lý Khiết nhận chiếc BMW màu trắng, được đăng ký dưới tên cô ngay trong ngày 24/9. Ảnh: SCMP

Một nhân viên khác là Lưu Oánh Oánh nhận chiếc BMW màu xám. "Bà chủ nói tôi làm việc chăm chỉ, có thành tích xuất sắc và xứng đáng với chiếc xe này", cô kể.

Bà Ma cho biết đã làm trong ngành dịch vụ ăn uống khoảng 20 năm. Theo bà, sự phát triển của doanh nghiệp là thành quả từ nỗ lực chung của toàn thể nhân viên, vì vậy họ cũng cần được hưởng lợi khi công ty làm ăn thuận lợi.

Ngoài việc tặng xe, bà thường trao nhu yếu phẩm và tiền thưởng cho nhân viên vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc.

Việc chủ doanh nghiệp hào phóng thưởng tiền hoặc tặng quà cho nhân viên cũng từng thu hút sự chú ý tại nước này. Thôi Bồi Quân, Chủ tịch Công ty cần cẩu Kuangshan ở tỉnh Hà Nam, từng thưởng tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 675 tỷ đồng) cho nhân viên trước Tết Nguyên đán, tương đương hai phần ba lợi nhuận công ty trong năm trước đó.

Mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông tặng 800 nhân dân tệ cho mỗi nữ nhân viên. Tháng 8 hàng năm, những lao động đến từ nông thôn còn được nhận khoản hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ để thuê máy gặt, thu hoạch mùa màng cho gia đình.