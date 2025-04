Đổ xô mua áo cờ đỏ sao vàng mặc dịp lễ 30/4

Gia đình chị Phạm Thanh Hương (Hải Phòng) dự định đến TP.HCM để tham dự lễ diễu binh và diễu hành sáng 30/4, chào mừng 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Để hòa chung niềm vui đại lễ, chị Hương quyết định đặt mua áo thun in hình cờ đỏ sao vàng cho cả nhà mặc.

Chị Hương đặt áo trên một sàn thương mại điện tử với giá 90.000 đồng/chiếc. Thử áo, chị rất hài lòng với chất lượng và đã rủ thêm một số gia đình cùng đoàn đến TP.HCM mua áo để mặc và chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài áo thun, chị Hương còn mua cờ Tổ quốc để các con chụp ảnh, vừa làm kỷ niệm, vừa giáo dục các con về giá trị của hòa bình và độc lập.

Người dân nườm nượp đi mua áo cờ đỏ sao vàng mặc dịp lễ 30/4.

Trong các hội nhóm mua bán áo cờ đỏ sao vàng, mỗi ngày có hàng loạt bài đăng tìm mua số lượng lớn, lên đến hàng trăm chiếc. Nhiều khách hàng đặt sỉ từ đầu tháng 4 để kịp sử dụng cho các buổi tổng duyệt văn nghệ, chương trình team building hoặc hoạt động ngoài trời dịp lễ 30/4.

Theo khảo sát, giá áo in cờ đỏ sao vàng dao động tùy kiểu dáng, chất liệu và số lượng. Đơn hàng sỉ từ 50 chiếc trở lên có giá phổ biến từ 25.000 đến 55.000 đồng/áo. Trong khi đó, áo thun bán lẻ có giá từ 40.000 đến 90.000 đồng/áo, tùy vào chất liệu (thun co giãn, thun lạnh…) và kiểu may (cổ tròn, cổ trụ…).

Trên các sàn thương mại điện tử, các gian hàng đẩy mạnh quảng bá áo thun đồng phục với thông điệp tự hào dân tộc, phục vụ sự kiện cộng đồng và lễ hội. Nhiều đơn vị áp dụng khuyến mãi cho đơn hàng nhóm hoặc combo 5-10 chiếc, kèm ưu đãi miễn phí vận chuyển nội thành.

Một số shop online thiết kế riêng các mẫu áo cho gia đình, nhóm bạn hoặc lớp học, với kiểu dáng đa dạng từ tay ngắn, tay dài đến form oversize năng động. Chỉ cần tìm kiếm “áo cờ đỏ sao vàng”, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng nghìn sản phẩm với mẫu mã và giá cả phong phú.

Trên TikTok, nhiều tài khoản bán hàng ghi nhận doanh số ấn tượng. Một kênh bán được hơn 30.000 chiếc áo/tháng (giá 59.000 đồng/chiếc), trong khi áo thun vải cá sấu cổ trụ (giá 120.000 đồng/chiếc) đạt mức tiêu thụ trên 1.500 chiếc/tháng.

Chủ một xưởng in ấn trang phục tại Hà Nội chia sẻ, dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm cao điểm nhất trong năm. Đơn hàng tăng đột biến khiến xưởng phải hoạt động hết công suất, nhân viên thường xuyên tăng ca đến khuya để kịp giao hàng.

Trung bình, xưởng sản xuất 800-1.000 áo mỗi ngày, trong đó mẫu áo đỏ “Việt Nam” in ngôi sao cách điệu là sản phẩm bán chạy nhất.