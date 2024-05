Đi chợ 1 tuần cho gia đình 4 người hết có 264 nghìn đồng, người mẹ trẻ ở Thái Bình gây chú ý với khả năng chi tiêu đỉnh cao

Tiền ăn 1 tuần cho gia đình 4 người hết 264 nghìn đồng

Một tài khoản tiktok mới đây đăng tải số tiền đi chợ hết 264 nghìn cho cả gia đình ăn trong vòng 1 tuần với đầy đủ thịt cá. Thông tin khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người xuýt xoa vì chi tiêu giỏi. Nhưng cũng không ít người nghi ngờ tính xác thực vì khó tin bằng số tiền ấy có thể mua được đầy đủ cho bữa ăn gia đình như vậy.

Dưới bài đăng, không ít chị em tỏ ra bất ngờ và khó tin khi bó rau mồng tơi to và ngon như vậy chỉ có giá 2 nghìn đồng. So với trung bình giá ở rất nhiều nơi, 2 nghìn đồng không thể mua được bó rau to như vậy, kể cả ở quê.

Gây tranh cãi và thắc mắc nhiều nhất có lẽ là số thịt cá được người mẹ trẻ chia sẻ, bởi không ai có thể tin nổi với 70 nghìn đồng, chị lại mua được nhiều cá như vậy. Trong hình ảnh chị chia sẻ, số cá ăn được trong 4 ngày chị chỉ mất 70 nghìn đồng mà thôi. Chị cho biết, mỗi cân cá có giá 30 nghìn đồng. Số cá này được chia đều làm 4 khay rất tươi ngon. Bên cạnh đó, với 140 nghìn đồng, chị cũng mua được nhiều thịt và xúc xích. Với số tiền này nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì không thể nào có giá rẻ như vậy được.

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, việc tiết kiệm chi tiêu đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn, đặc biệt là giữa các bà nội trợ. Sự chênh lệch giá cả giữa thành phố và nông thôn luôn là đề tài gây tranh cãi không ngừng, nhưng dưới bài đăng về vấn đề này, nhiều chị em lại bày tỏ sự đồng tình với phương pháp đi chợ theo tuần như một giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả. Bạn có thể tham khảo các cách chi tiêu giúp tiết kiệm khi đi chợ dưới đây:

10 cách đi chợ giúp tiết kiệm tiền nhanh gọn1. Mua toàn bộ các mặt hàng

Thật dễ dàng có những miếng thực phẩm tươi sống. Cho dù chúng là trái cây, rau, hoặc thậm chí là thịt. Bạn có thể tìm thấy trong siêu thị những túi thực phẩm đã được chia nhỏ trọng lượng thành những túi bọc nhựa bên trong, để người mua chỉ cần sẵn sàng bỏ vào giỏ hàng. Mặc dù những túi thực phẩm chia nhỏ rất hấp dẫn nhưng lời khuyên là bạn cần mua cả món thì giá cả mới phải chăng hơn. Dù cho việc mua các túi thực phẩm chia nhỏ sẽ dễ chế biến hơn nhưng nếu mua cả phần thì sẽ tiết kiệm, thậm chí những phần không cần dùng tới có thể kho hoặc làm gia vị nước dùng rất tốt.

2. Đi chợ nông sản vào cuối ngày

Trước khoảng thời gian đóng cửa, tại các chợ nông sản thường có rất nhiều đặc quyền mua với giá rẻ. Ngoài việc nhận được những món hàng chất lượng, bạn còn có những ưu đãi tuyệt vời từ người bán hàng vì họ còn muốn thanh lý để nhập hàng mới, hoặc đóng cửa về nhà sớm. Bạn thậm chí còn nhận được nhiều khuyến mại hơn nếu gặp người bán dễ tính.

3. Sử dụng phiếu giảm giá và thẻ phần thưởng

Thay vì chỉ thanh toán cho các giao dịch mua của bạn bằng tiền mặt hoặc tín dụng, hãy thử đăng ký chương trình khách hàng thân thiết hoặc hệ thống phần thưởng của nhãn hàng. Họ thường cung cấp cho bạn thẻ hoặc cho phép bạn tải xuống ứng dụng và nhận điểm khi nào bạn mua thứ gì đó. Với các ưu đãi thu thập được, bạn có thể giảm giá và mua nhiều đồ miễn phí! Đó có thể là cà phê miễn phí, giảm giá lớn cho các mặt hàng, hoặc cơ hội giành được một vé xổ số.

4. Xem quầy thanh toán

Máy tính tiền và quầy thanh toán không phải là những cỗ máy hoàn hảo, và người thu ngân không phải lúc nào cũng chính xác. Họ chắc chắn sẽ mắc sai lầm hi hữu nào đó, và điều quan trọng là chúng ta phải cảnh giác bất cứ khi nào đến lượt mua hàng của mình. Tốt nhất bạn nên theo dõi những mặt hàng mình mua xuất hiện trên màn hình và số tiền để không mất một xu nào.

