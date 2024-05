Anh nông dân nhẹ nhàng bỏ túi 3 tỷ đồng nhờ trồng loại cây "ngọt như mì chính"

Một số lợi ích ăn rau ngót Trong 100g rau ngót có chứa: Nước: 91,4 g Năng lượng: 245 kcal Carb: 11 g Chất béo: 1 g Chất đạm: 4,8 g Vitamin A: 10370 UI (6.9g) Vitamin B: 0,1 mg (9% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Vitamin C: 239 mg (288% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Canxi: 204 mg (20% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Sắt: 3 mg (23% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Phốt pho: 98 mg (14% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Kali: 457 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Natri: 25 mg (2% giá trị khuyến nghị hàng ngày) Kẽm: 0,94 mg (10% giá trị khuyến nghị hàng ngày) - Giảm cân: Cũng giống như các loại rau xanh khác, rau ngót cũng chứa hàm lượng các chất tự nhiên như flavonoid, chất xơ và nước có thể khiến bạn no lâu, do đó ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều. Ngoài ra, ăn rau ngót cũng cho phép bạn kiểm soát cân nặng của mình, vì cứ 100 gam rau ngót thì chỉ có 1 gam chất béo. - Tốt cho nội tiết tố: Trong lá rau ngót có chứa estrogen, hàm lượng estrogen này cung cấp một tác dụng nội tiết tố có thể kích hoạt sản xuất sữa mẹ dồi dào hơn, do đó nó rất có lợi cho các bà mẹ đang cho con bú. - Bổ sung chất chống oxy hóa: So với một số loại rau khác, rau ngót được biết đến là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm polyphenol và các chất chống oxy hóa khác, có chức năng bảo vệ các tế bào cơ thế khỏi bị tổn thương và viêm do các gốc tự do gây ra. - Rất tốt cho mắt: Rau ngót có chứa hàm lượng cao β-carotene-tiền chất của vitamin A nên rau ngót giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt và đặc biệt tốt cho sức khỏe của mắt. - Nhanh hồi vết thương: Loại rau này chứa vitamin C có thể giúp hình thành collagen, đây là một loại protein quan trọng cần thiết cho các tế bào da để phục hồi vết thương. Bằng cách ăn rau ngót thường xuyên có thể giúp cho quá trình chữa lành da để thời gian phục hồi cần thiết nhanh hơn nhiều. - Ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn: Chiết xuất ethanolic có trong rau ngót có thể ngăn ngừa viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết do nhiễm vi khuẩn klebisella pneumonia và staphylococcus auerus. Trên thực tế hai loại vi khuẩn này sống trong ruột và mũi của con người với số lượng vô hại. Nhưng trong một số điều kiện khi sự phát triển không được kiểm soát và gây nhiễm trùng, bạn có thể hỗ trợ điều trị bằng cách ăn rau ngót, theo Sức khỏe & Đời sống. Rau ngót có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, tuy nhiên trong một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có màu xanh đậm có thể gây tác dụng phụ như suy giảm chức năng phổi nghiêm trọng. Ngoài ra việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, cản trở quá trình hấp thu canxi, chán ăn,…Theo đó, bạn không nên ăn rau ngót hàng ngày, thay vào đó bạn chỉ nên ăn rau ngót với một lượng tối đa 50g/ngày và không ăn liên tục trong thời gian dài, bên cạnh đó, bạn nên ăn kết hợp nhiểu loại rau xanh khác nhau để có một chế độ ăn uống cân bằng.