Đặt trúm bắt lươn giữa rừng U Minh Hạ

Vào mùa mưa, rừng tràm U Minh Hạ trải một màu xanh ngắt, dưới tán rừng là hệ thống kênh rạch chằng chịt với nhiều loài cá, lươn và sản vật tự nhiên. Đây cũng là thời điểm thợ rừng bắt đầu mùa đặt trúm lươn, một nghề mưu sinh gắn với đời sống người dân vùng rừng.

Rừng tràm U Minh Hạ tiếp giám với rừng U Minh Thượng (tỉnh An Giang), diện tích khoảng 35.000 ha; trong đó 8.256 ha là Vườn quốc gia U Minh Hạ. Từ trung tâm Cà Mau (TP Cà Mau cũ), du khách có thể di chuyển bằng xe đến các điểm tham quan tại khu vực với khoảng cách 20-40 km.

Khoảng 15h, những chiếc vỏ lãi chở nhóm thợ rừng len qua các tuyến kênh với hai bên là những vạt rừng tràm, keo lai. Người có kinh nghiệm thường quan sát màu nước, hướng gió, độ sâu và thảm thực vật để tìm những nơi lươn thường kiếm ăn để đặt trúm.

Những mé kênh có cỏ, bụi rậm, lá úa thường là nơi cá nhỏ tìm đến ăn bã thực vật, từ đó thu hút lươn lớn đến săn mồi. Khi trời mưa, lươn có xu hướng tìm lên vùng nước cạn nên người thợ cũng phải thay đổi vị trí đặt bẫy theo con nước.

Trúm trước đây thường được làm bằng tre gai già, nay nhiều người chuyển sang ống nhựa để giảm trọng lượng và thuận tiện khi di chuyển trong rừng. Bên trong là chiếc hom đan bằng nan trúc, được làm nhẵn và có cấu tạo giúp lươn dễ chui vào nhưng khó quay đầu bò ra.

Mồi dụ lươn được xem là bí quyết của nghề đặt trúm. Anh Trịnh Trọng Tín, người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cho biết dùng ốc, cua, cá, nhái băm nhuyễn, trộn với xác dừa khô sau đó thêm vài cọng ngò om, ngò gai cùng ít dầu cá, cuối cùng là kết hợp cá chiên cho dậy mùi. Theo anh, mùi thơm theo dòng nước lan xa sẽ đánh thức khứu giác của lươn, khiến chúng lần theo mùi mồi rồi chui vào trúm.

Sau khi cho mồi vào, người thợ đưa trúm xuống những mé kênh đã chọn. Miệng trúm được hướng theo chiều gió để mùi mồi tỏa rộng; phần đuôi được buộc nổi lên khỏi mặt nước khoảng nửa gang tay để lươn chui vào không bị ngộp. Với những con lươn lớn, trúm thường được gài sâu hơn dưới mặt nước.

Sáng sớm hôm sau, nhóm thợ quay lại các tuyến kênh để dỡ trúm. Khoảng 50 ống của nhóm anh Tín thu được hơn 10 kg lươn. Những con lớn có giá hơn 200.000 đồng mỗi kg, mang lại cho nhóm nguồn thu hơn 2 triệu đồng sau một đêm đặt trúm. Công đoạn dỡ bẫy bắt lươn cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, bởi lươn đồng khỏe, có nhớt nên dễ tuột khỏi tay.

Anh Châu Hồng Nhi, ở phường Tân Thành, lần đầu trải nghiệm đặt trúm cho biết thích thú khi tự tay bắt được những con lươn đồng vàng ươm. Theo anh, cảm giác len giữa rừng, tìm từng chiếc trúm rồi hồi hộp chờ xem bên trong có lươn hay không là trải nghiệm đáng nhớ.

Lươn kết hợp với sản vật tự nhiên như trái giác, rau muống làm nên món canh chua dân dã, đặc trưng vùng đất U Minh Hạ. Du khách thưởng thức món ăn trong không gian xanh mát dưới tán rừng tràm, keo lai.

Tại các điểm du lịch sinh thái ở U Minh Hạ, ngoài đặt trúm lươn, du khách có thể đi vỏ lãi xuyên rừng trải nghiệm hoạt động đặt lợp, đặt lờ và thưởng thức những món ăn từ sản vật địa phương.