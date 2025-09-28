Cựu quân nhân 9X kiếm tiền tỷ nhờ nuôi “côn trùng vàng” lớn siêu tốc

Từ cựu quân nhân đến “Vua côn trùng”

Bước vào khu trang trại “Vua côn trùng” tại thôn Xu Ji, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), tiếng dế kêu ríu rít từng hồi. Những con dế mập mạp chạy qua chạy lại trong các hộp nuôi. Wang Ning, chủ trang trại chăn nuôi đang tất bật cho đàn dế ăn bột ngô và lá rau tươi.

Được biết, giống dê anh nuôi lớn hơn dế thông thường, có thể dùng làm thực phẩm và làm dược liệu, ngoài ra còn có thể chế biến thành thức ăn chăn nuôi. Chúng chính là “loài côn trùng vàng” đã đưa anh Ning lên đỉnh cao danh vọng. Giá trị sản lượng từ trang trại dế lên đến hơn 3 triệu NDT (10,8 tỷ đồng)/năm, lợi nhuận ròng 1,5 triệu NDT (5,4 tỷ đồng).

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi anh Ning xuất ngũ và trở về quê nhà. Một người bạn đã giới thiệu cho anh làm nghề chăn nuôi. Anh từng nuôi sâu bột, sâu gạo, kết quả đều rất khả quan. Nhờ nghề chăn nuôi, anh đã kiếm được một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Ning chưa dừng lại ở đó.

Những năm gần đây, khi thấy giá trị của dế tăng lên do chúng có thể làm dược liệu và thực phẩm, anh Ning đã nhìn thấy một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Đặc biệt là khi nguồn cung thị trường khan hiếm, cũng có rất ít người dân địa phương nuôi dế với quy mô lớn.

Khác với chăn nuôi truyền thống, nuôi dế không đòi hỏi quy trình phòng ngừa dịch bệnh phức tạp. Dế chủ yếu ăn bột ngô và cám lúa mì, ngoài ra chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ rau củ quả mỗi ngày. Cà rốt, dưa chuột và rau lá đều là những món ngon đối với chúng.

Anh Ning cho biết, quan trọng nhất là chu kỳ sinh trưởng của chúng rất ngắn, từ khi ấp trứng đến lúc xuất chuồng chỉ cần khoảng 35 ngày. Mỗi năm có thể cho thu hoạch 10 vụ. Trang trại của anh rộng 1.200m2, hiện tại mỗi năm có thể cho sản lượng khoảng 100 tấn, giá bán trên thị trường là 30 NDT (108.000đ)/kg.

Không chỉ “mát tay” nuôi dế, anh Ning còn rất khéo léo tận dụng các chiến lược bán hàng theo kịp xu hướng thị trường. Anh sử dụng nhiều tài khoản trên các nền tảng video ngắn, ghi lại quá trình nuôi dế hàng ngày và thu hút đơn hàng từ người xem trên khắp Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh còn hợp tác lâu dài với các nhà máy thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm, chế biến dế thành bột protein, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác. Một số trong đó thậm chí còn được xuất khẩu ra nước ngoài.

Thấy anh Ning dễ dàng kiếm được tiền từ nghề nuôi dế, nhiều người đã tìm đến anh để xin lời khuyên làm giàu. Anh Ning chia sẻ, anh sẽ dạy miễn phí cho bất kỳ ai muốn học nuôi dế. Anh cũng khẳng định sẽ thu mua lại dế trưởng thành để người nuôi không phải lo lắng về đầu ra.

Đến nay, anh đã ủng hộ hơn 20 hộ dân ở địa phương và các vùng lân cận cùng nuôi dế để làm giàu. Anh sẽ định kỳ hướng dẫn họ về kỹ thuật chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm.