Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ, vị trí nên trồng và lợi ích về sức khỏe bạn nên biết

Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ

Thông tin trên VTC News, theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ mang tính dương mạnh nhờ hình dáng lá vươn thẳng, đầu nhọn như mũi tên, có khả năng xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực, hóa giải điềm xấu.

Người ta thường đặt chậu lưỡi hổ ở cửa ra vào, phòng khách hay phòng làm việc để tạo lớp "lá chắn năng lượng", bảo vệ gia chủ trước những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Bên cạnh việc trừ tà, cây lưỡi hổ còn được xem là loài cây hút tài lộc. Với dáng lá thẳng, vươn lên trời cao, cây tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, mang đến may mắn và cơ hội thăng tiến. Nhiều doanh nhân, chủ cửa hàng thường bày lưỡi hổ gần quầy thu ngân hoặc bàn làm việc, với mong muốn công việc suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi, lợi nhuận dồi dào.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ mang tính dương mạnh nhờ hình dáng lá vươn thẳng, đầu nhọn như mũi tên, có khả năng xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực, hóa giải điềm xấu.

Trong dân gian, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa chúc phúc trường thọ và sức khỏe dồi dào. Nhiều người chọn cây này làm quà tặng tân gia, khai trương hoặc mừng tuổi mới cho người thân với lời chúc may mắn, bình an, sức khỏe bền lâu như chính sự sống dai của lưỡi hổ.

Vị trí nên đặt cây lưỡi hổ trong nhà để may mắn

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, phòng khách là vị trí thu hút tài lộc cho gia đình, đồng thời đây cũng là nơi thể hiện cá tính, phong cách hay sở thích của chủ nhân nhằm ấn tượng đối với các vị khách ghé thăm, lưỡi hổ đặt nơi phòng khách là khá thích hợp nhất là nơi góc phòng hoặc gần kệ ti vi, bên cạnh ghế sofa. 2 chậu lưỡi hổ đặt 2 bên cửa ngay cạnh lối ra vào cũng là cách mang vận may đến cho gia chủ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ nhiều khí độc, đồng thời nhả khí ô xi và hút khí cabonic và ban đêm nên sẽ cung cấp thêm ô xi vào quá trình hô hấp của con người. Do đó, đây là lựa chọn hàng đầu cho việc trồng cây trong phòng ngủ.

Ngoài những chậu cây lưỡi hổ nội thất cao từ 1m trở lên, cây này còn có nhiều loại mini như lưỡi hổ thái, lưỡi hổ vàng. Vị trí đặt cây lưỡi hổ mini thích hợp nhất vẫn là trên bàn làm việc. Chúng vừa hút tia tử ngoại từ máy tính, đem lại không gian làm việc trong lành lại vừa giúp công việc của bạn thêm hanh thông thuận lợi.

Lợi ích sức khỏe của cây lưỡi hổ

Cũng theo VOV, chiết xuất từ lá lưỡi hổ có khả năng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Nhóm hoạt chất terpenoid, phenolic, flavonoid và triterpenoid được xem là yếu tố chính tạo nên đặc tính kháng khuẩn này.

Trong dân gian, lưỡi hổ được sử dụng trong nhiều mẹo chữa bệnh.

Lưỡi hổ được biết đến như một trong những loại cây có khả năng hấp thụ khí độc như formaldehyde, benzene, xylene, toluene và carbon monoxide. Nhờ đó, cây thường được đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc văn phòng để cải thiện chất lượng không khí, giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Trong dân gian, lưỡi hổ còn được sử dụng trong nhiều mẹo chữa bệnh quen thuộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.