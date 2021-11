Chiều khách "đủ kiểu", hoa tươi vẫn ảm đạm dịp 20/11

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 05:00 AM (GMT+7)

Dù dịch vụ bó hoa theo yêu cầu với giá tiền "tùy ý khách" được nhiều cửa hàng áp dụng trong dịp 20/11 năm nay, nhưng sức mua vẫn ảm đạm.

Nhiều mẫu hoa được chuẩn bị để "gói theo giá tiền"

Dịch vụ bó hoa 20/11, giá nào cũng nhận!

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, dù đã sát ngày 20/11, tuy nhiên, thị trường hoa vô cùng trầm lắng, bất chấp nhiều kế hoạch kinh doanh chưa từng có được “tung chiêu” hút khách trong năm nay...

Chia sẻ với PV, chị Huyền, chủ cửa hàng Hoa Nắng (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Năm nay, do nắm bắt được tâm lý tiêu dè chừng của khách hàng nên cửa hàng đã huy động 5 nhân viên sẵn sàng phục vụ việc gói hoa tại chỗ theo yêu cầu.

“Trước đây, mỗi ngày chúng tôi bán hàng trăm bó hoa, thường sẽ được huy động gói từ đêm hôm trước mới đủ hàng bán cho sáng hôm sau, mức giá cũng sẽ cố định theo các mức để thực hiện gói sẵn nhanh nhất”, chị Huyền nói và cho biết, chưa bao giờ như năm nay, ngoài những dòng hoa nhập khẩu đắt tiền, cửa hàng phải lựa chọn thêm nhiều dòng hoa có mức giá thấp hơn để thúc đẩy dịch vụ gói tại chỗ với mục tiêu đáp ứng được mức giá thấp nhất có thể...

Theo chị Huyền, mức giá nào cũng nhận: "100, 200, 300 nghìn đồng là phần nhiều. Những bó 100 thì sẽ phải nhờ sự khéo léo của thợ cắm để hài hòa, vừa đảm bảo bó đẹp, nhưng lại không bị vào vốn khi mức này rất khó cắm, thường chỉ để hỗ trợ khách hàng, giữ khách mùa Covid-19 này".

Rất hiếm hoi mới có khách đặt các giỏ hoa lớn

Cách đó không xa, chủ cửa hàng hoa tươi Hồng Anh cũng trải lòng: Năm nay, giá hoa nhập khẩu tăng cao khoảng 20%, giá hoa trong nước biến động trái chiều, một số hoa rẻ hơn nhưng một số hoa lại tăng cao như hồng Đà Lạt, Sapa... nên cửa hàng cũng đã thúc đẩy dịch vụ “gói theo giá tiền” để hút khách với các cửa hàng khác.

“Hiện thị trường khó khăn, việc đưa ra dịch vụ “gói theo giá tiền” sẽ thúc đẩy nhu cầu của khách bởi họ được nắm thể chủ động chứ không phải mua theo sắp xếp mức giá của cửa hàng”, vị này nói.

Nhận 8 bó hoa với giá 200 nghìn đồng/bó, anh Kiên, một phụ huynh của 2 học sinh bày tỏ sự hài lòng khi được phục vụ nhanh chóng và hợp lý với túi tiền khi trước đây, dịch vụ không nhiều, muốn mua hoa bó theo yêu cầu cũng phải đặt mất cả ngày và phải chi 350-400 nghìn đồng/bó mới được theo ý muốn...

Nhiều người chọn mua hoa bó đơn giản với mức giá từ 40-250 nghìn đồng/bó

Sức mua vẫn ảm đạm

Dù vậy, sức mua thị trường hoa vẫn ảm đạm do chịu tác động của dịch Covid-19. Chị Huyền cho biết, thời điểm này, cửa hàng chỉ bán được 40% sản lượng so với những năm trước. Một phần vì học sinh đang nghỉ học do Covid-19 nên việc gặp giáo viên cũng khó khăn, phần khác vì thu nhập của người dân bị ảnh hưởng.

Theo chị Huyền, giá hoa bó phổ biến năm nay thấp hơn các năm nhờ cửa hàng tiết giảm lợi nhuận để giữ khách. Giá bán phổ biến khoảng 300-350 nghìn đồng/giỏ/bó. Những giỏ/bó lớn cũng chỉ khoảng 700-800 nghìn đồng.

Chị Thanh Liễu, chủ cửa hàng hoa trên đường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, thị trường hoa năm nay vô cùng ảm đạm. Sát đến ngày 20/11 mà cửa hàng chỉ bán được khoảng hơn chục bó mỗi ngày.

Theo chị Liễu, khách chỉ hỏi lác đác, phần lớn chọn mức giá tầm trung dưới 400 nghìn đồng, những giỏ lớn hầu như không hỏi đến....

Theo ghi nhận, ngoài các loại hoa bó nghệ thuật, thị trường năm nay cũng dần quen với hoa bó đơn thuần, giá tăng giảm đan xen. Song, cũng chịu chung cảnh ảm đạm.

Giá hoa Cúc họa mi giảm mạnh do sức mua thấp

Hoa hồng Đà Lạt có giá 230-250 nghìn đồng/bó, tăng khoảng 80-100 nghìn đồng/bó; Hồng miền Bắc 150-170 nghìn đồng/bó; Phăng các màu đỏ, vàng, tím....có giá 250 nghìn đồng/bó, tăng 50 nghìn đồng/bó; Hoa Mã Lương 200-250 nghìn đồng/bó, tăng từ 30-50 nghìn đồng/bó; Hoa Cúc Họa mi 40-80 nghìn đồng/bó, giảm 30-50 nghìn đồng/bó; Cúc Đà Lạt 60-100 nghìn đồng/bó...

