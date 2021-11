Hoa tươi phục vụ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: Sức mua thấp, giá tăng

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 11:30 AM (GMT+7)

Dù sức mua hoa tươi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay được các chủ cửa hàng hoa dự báo là thấp hơn các năm, song giá hoa tươi trên thị trường lại đang tăng đáng kể.

Hoa tươi tại chợ Quảng An (quận Tây Hồ) tăng giá 20-30% những ngày qua.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất thành phố, hoa tươi về chợ khá phong phú, tuy nhiên giá nhiều loại hoa tăng cao so với ngày thường.

Cụ thể, hoa phăng đơn giá 120.000 đồng/bó, mao lương 100.000 đồng/bó, cúc hoàng gia 180.000 đồng/bó, thanh liễu 150.000 đến 170.000 đồng/bó, baby 150.000 đồng/bó. Bên cạnh đó một số loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc tana 50.000 đồng/bó, cúc họa mi cánh tròn 60.000 đồng/bó, hồng chùm 140.000 đồng/bó…

Tuy nhiên, một số loại hoa có giá tăng tới 20-30% như ly vàng 3-4 tai 20.000-23.000 đồng/cành; ly hồng 5-7 tai 35.000 đồng/cành. Đặc biệt, giá hoa hồng Côn Minh (Trung Quốc) ở mức 240.000 đồng/bó, tương tự hồng Đà Lạt tăng lên đến 240.000 đồng/bó…

Chủ quầy hoa tươi Thảo Nhi (chợ Quảng An) cho biết, năm nào vào các dịp lễ, hoa tươi cũng tăng giá, song năm nay giá tăng cao còn do giá vận chuyển, xăng dầu tăng. Nhiều quầy hoa tại chợ Quảng An cho biết, lượng hoa nhập khẩu từ Trung Quốc không dồi dào như trước do qua nhiều khâu kiểm dịch khiến hoa hỏng nhiều khi về chợ.

Trong khi đó, hoa hồng, cúc, hướng dương… cùng nhiều loại hoa thường được chuyển từ Đà Lạt ra đều giảm tới gần nửa nguồn cung. Lý do là trong đợt dịch vừa qua, nhiều nhà vườn chuyển từ trồng hoa sang trồng rau củ để đáp ứng nhu cầu thị trường nên nguồn hoa tươi khan hiếm.

Năm nay hoa cúc tana được nhiều người ưa chuộng.

Trong khi giá hoa tươi tại chợ bán sỉ hoa tăng cao thì tại các cửa hàng bán lẻ hoa, sức mua vẫn khá thấp. Ghi nhận tại cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng, ngõ Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm), Ông Ích Khiêm (quận Ba Đình), Ngọc Lâm (quận Long Biên)… giá giỏ, bó hoa phổ biến ở mức từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Các bó, giỏ thêm nhiều phụ kiện, hoa ngoại nhập có giá từ 700.000 đến cả triệu đồng.

Chị Nguyễn Thủy, tại cửa hàng hoa tươi Ngày mới trên phố Hai Bà Trưng, cho biết, dù giá hoa và phụ liệu đầu vào tăng cao song cửa hàng chỉ tăng nhẹ 10% để giữ khách. Còn chủ cửa hàng hoa Vân Anh cũng trên phố Hai Bà Trưng thì cho hay, giá hoa dịp này còn cao hơn dịp 20-10, lại sát ngày Rằm tháng 10 nhưng do bán hoa tại nhà không phải thuê mặt bằng nên cửa hàng vẫn duy trì mức giá hợp lý.

Các cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng hôm nay, 18-11, khách mua vẫn chưa đông.

Tuy vậy, ghi nhận trong ngày 18-11, lượng người tới mua hoa không nhiều như các năm, đặc biệt hầu như vắng bóng học sinh do nghỉ dịch bệnh. Giá hoa tăng cao khiến sức mua giảm, song các chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn còn nhận định, lượng người mua hoa giảm còn do năm nay học sinh thành phố học trực tuyến, các trường học không tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam rầm rộ như các năm.

Chị Oanh, chủ cửa hàng hoa tươi phố Trần Xuân Soạn cho hay, thời điểm này chủ yếu vẫn là khách đặt hoa sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới…, đơn đặt hoa 20-11 chưa nhiều, mới chỉ có các đơn hàng lẻ của hội phụ huynh hay học sinh cũ tặng thầy cô. Do đó, chị chỉ nhập lượng hoa vừa phải, bán đến đâu, nhập đến đó.

Cửa hàng hoa tại ngõ Cầu Gỗ đặt tấm chắn và dán mã QR để bảo đảm phòng dịch.

Chị Mai Lan, ở quận Long Biên cho biết, làm công tác hội phụ huynh tại một trường học, năm nào chị cũng dành tặng các thầy cô những bó hoa tươi. Tuy năm nay giá hoa khá cao song theo chị Lan, không nhất thiết cứ phải mua những bó hoa đắt tiền.

“Một bó hoa cúc họa mi với mức giá phải chăng được gói chỉn chu, đẹp mắt vẫn có thể giúp bày tỏ sự tri ân, kính trọng với các thầy cô giáo”, chị Lan chia sẻ.

Hoa tươi tặng thầy cô được nhiều trang mạng giới thiệu.

Trong khi đó, các cửa hàng hoa trên các trang mạng cũng tăng cường giới thiệu các mẫu hoa tươi đa dạng, phong phú. Tại trang Facebook của Dalat Hasfarm, đa dạng các mẫu lẵng, chậu, bó hoa có thiết kế đặc biệt mang chủ đề “Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”. Đồng thời, shop hoa online này cũng có các mẫu chậu hoa hồng môn, sống đời, thu hải đường… hay chậu cây phú quý, bàng; các mẫu bó hoa hướng dương, hoa cẩm chướng… với mức ưu đãi giảm giá 15%.

