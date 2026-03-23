Chạy đua tiết kiệm điện trước mùa cao điểm

Để chủ động ứng phó tình hình thiếu điện vào mùa cao điểm, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đã chuẩn bị và sẵn sàng nhiều giải pháp trong điều hành, vận hành, quản lý phụ tải và tiết kiệm điện.

Theo EVNSPC, ngay từ đầu tháng 3-2026, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Bộ. Dự báo, thánh 4-2026, nắng nóng có xu hướng mở rộng sang Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ...

Nắng nóng cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số của nhiều địa phương kéo theo nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tăng mạnh. Công tác cung ứng điện năm 2026, đặc biệt là trong mùa khô sẽ đối mặt nhiều thách thức.

"Từ cuối năm 2025, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng điện chi tiết cho từng tháng và cả năm; đồng thời lập kế hoạch vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện theo tuần, tháng và năm để lưới điện luôn trong tình trạng vận hành ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân" - ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, thông tin.

Công ty Điện lực phối hợp với khách hàng trong công tác đảm bảo điện

Để đảm bảo cung ứng điện cho năm 2026, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô đang đến gần, tại cuộc họp Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2026, lãnh đạo Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện tối đa để các khu công nghiệp, đơn vị sản xuất - kinh doanh lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Tại Chỉ thị nêu rõ, EVN cần đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện. Xây dựng giải pháp khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm 2026. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm điện năng dùng cho truyền tải và phân phối trên toàn hệ thống nhằm đạt mức 5,8% vào năm 2030.

Đẩy mạnh triển khai Chương trình quản lý nhu cầu phụ tải và các giải pháp tiết kiệm điện nhằm đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm đối với khách hàng sử dụng điện là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Theo ghi nhận, xu hướng tiết kiệm điện đang được nhiều người dân quan tâm, không chỉ trong giai đoạn cao điểm nắng nóng mà còn hướng đến lâu dài.

Ông Nguyễn Thành Phi, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty CP KITAWA, cho biết nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang gia tăng nhanh, khi người dân chủ động tìm giải pháp giảm chi phí điện và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định.

Bên cạnh các giải pháp đầu tư như điện mặt trời, việc thay đổi thói quen sử dụng điện hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng.