Giá xăng dầu hôm nay 24/3: Tiếp đà giảm sâu

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, trong đó cả 2 loại dầu cơ bản đều về dưới mốc 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày, sau các cuộc trao đổi được đánh giá là mang tính xây dựng.

Động thái này giúp giảm bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận có bất kỳ cuộc đàm phán nào, cho rằng quyết định của Mỹ xuất phát từ sức ép đáp trả quân sự. Điều này khiến thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro đảo chiều mạnh.

Mặc dù đã giảm mạnh nhưng hiện giá dầu vẫn ở ngưỡng rất cao. Trước đó, thị trường năng lượng chứng kiến xáo trộn bất thường khi các lô xăng từ Mỹ và châu Âu phải quay đầu sang châu Á, chi phí vận chuyển cao nhưng vẫn không tránh được tình trạng khan hiếm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá cuộc khủng hoảng hiện tại nghiêm trọng hơn hai cú sốc dầu những năm 1970 cộng lại, cảnh báo gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử và dự báo ít nhất 6 tháng để phục hồi hoàn toàn nếu xung đột chấm dứt ngay lập tức. Các chuyên gia còn cảnh báo rằng nếu chiến sự leo thang, nhiều cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh có thể bị hủy diệt và khó phục hồi.

Vì thế, các nhà phân tích cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn còn bị gián đoạn.

“Chừng nào dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz còn bị hạn chế, xu hướng dễ xảy ra nhất của giá dầu vẫn là đi lên”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 19/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít, không cao hơn 27.177 đồng/lít; xăng RON95 tăng 5.115 đồng/lít, không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, không cao hơn 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, không cao hơn 35.926 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg, không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng sinh học là 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.