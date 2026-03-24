Sắp phạt tới 50 triệu đồng nếu bán tài khoản Netflix, YouTube

Hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản số như Netflix, YouTube Premium – vốn diễn ra phổ biến dưới hình thức “chia slot” – đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt nặng khi cơ quan quản lý đề xuất bổ sung quy định mới. Đây là bước đi nhằm siết chặt quản lý tài khoản số và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Đề xuất mức phạt cao với hành vi “bán slot” tài khoản

Theo dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi kinh doanh tài khoản dùng chung trái phép có thể bị xử phạt từ 25 – 50 triệu đồng.

Các hành vi bị nhắm tới bao gồm:

Bán tài khoản Netflix dạng chia sẻ nhiều người dùng Cho thuê tài khoản YouTube Premium, Spotify Kinh doanh tài khoản số không đúng điều khoản của nhà cung cấp

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên hoạt động “bán slot” – vốn lâu nay tồn tại dưới dạng tự phát – được đưa vào diện xử lý rõ ràng.

Hoạt động mua bán, chia sẻ tài khoản Netflix, YouTube Premium trên mạng xã hội có thể bị xử phạt theo quy định mới - Hình minh họa

Cơ sở pháp lý: Siết chặt từ luật đến nghị định

Đề xuất này nằm trong lộ trình hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến không gian mạng và dữ liệu cá nhân:

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 01/01/2026): nghiêm cấm hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, với mức phạt có thể lên tới nhiều lần khoản thu bất hợp pháp hoặc hàng tỷ đồng đối với tổ chức. Luật An ninh mạng (sửa đổi) dự kiến áp dụng từ 01/7/2026: tăng cường kiểm soát các hoạt động trên môi trường số, trong đó có việc sử dụng và khai thác tài khoản. Nghị định xử phạt (đang dự thảo): cụ thể hóa các hành vi vi phạm, bổ sung chế tài đối với kinh doanh tài khoản số trái phép.

Như vậy, hệ thống pháp luật đang dần khép kín, từ quy định nguyên tắc đến chế tài xử phạt cụ thể.

Không chỉ tài khoản giải trí, nhiều loại tài khoản đã bị xử lý

Trên thực tế, pháp luật hiện hành đã có quy định xử phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến tài khoản:

Cho thuê, cho mượn tài khoản có thể bị phạt 10 – 20 triệu đồng Mua bán, trao đổi tài khoản trái phép có thể bị phạt 20 – 30 triệu đồng Riêng tài khoản tài chính như ngân hàng, ví điện tử có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng

Điều này cho thấy xu hướng chung là tăng cường quản lý tất cả các loại tài khoản số có giá trị sử dụng hoặc giao dịch.

Vì sao bán tài khoản Netflix, YouTube bị coi là vi phạm?

Các chuyên gia nhận định, việc kinh doanh tài khoản số trái phép có thể vi phạm nhiều quy định cùng lúc:

Vi phạm điều khoản sử dụng của nền tảng Sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu tài khoản không đúng quy định Gây thiệt hại cho nhà cung cấp dịch vụ Tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt thông tin

Đặc biệt, nhiều nền tảng quốc tế đã siết chặt việc chia sẻ tài khoản, chỉ cho phép sử dụng trong phạm vi cá nhân hoặc hộ gia đình.

Khi nào bắt đầu áp dụng?

Hiện nay, quy định xử phạt riêng với hành vi bán tài khoản Netflix, YouTube vẫn đang ở dạng dự thảo và chưa chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên:

Một số hành vi liên quan đã có thể bị xử phạt theo quy định hiện hành Nếu nghị định được thông qua, mức phạt mới dự kiến sẽ áp dụng trong năm 2026, đồng bộ với các luật mới

Người dùng cần lưu ý gì?

Trong bối cảnh pháp luật ngày càng siết chặt, người dùng nên:

Không mua bán, cho thuê tài khoản trái phép Tuân thủ điều khoản sử dụng của nền tảng Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân Tránh tham gia các dịch vụ “bán slot” giá rẻ trên mạng

Việc đề xuất xử phạt kinh doanh tài khoản Netflix, YouTube trái phép cho thấy tài khoản số đang dần được coi là một loại tài sản có quản lý. Khi các quy định mới có hiệu lực, những hoạt động từng phổ biến như “chia tài khoản” có thể không còn là lựa chọn an toàn về mặt pháp lý.