Chàng trai Cần Thơ kiếm 1 tỷ/năm từ mô hình nuôi cá kết hợp du lịch trên sông Hậu

Bè cá giữa lòng sông Hậu đang nuôi nhiều loài hiếm gặp trong tự nhiên

Anh Hiền cho hay, hiện anh có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu, điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ...Trong số này, có những loài ngày càng hiếm gặp trong tự nhiên do tác động của biến đổi môi trường và tình trạng khai thác kéo dài.

Thay vì nuôi cá bán trực tiếp cho thương lái, anh Dương Kế Hiền (35 tuổi, ngụ ở khu vực 17, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) lại làm du lịch. Ảnh: H.X

Đặc biệt, anh Hiền còn nuôi cá xanh kỳ - loài cá được nhiều người sành ăn ví như "nữ hoàng" trong nhóm cá da trơn. Với phần thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, cá xanh kỳ có thể chế biến thành nhiều món đặc sản hấp dẫn như kho, nướng, nấu lẩu, hay phơi khô.

Anh Hiền cho hay, thay vì chỉ tập trung nuôi các loài cá thương phẩm phổ biến nhằm tối đa hóa lợi nhuận, anh dành nhiều tâm huyết sưu tầm và chăm sóc các loài cá quý hiếm của lưu vực sông Mê Kông.

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu, anh Hiền thấu hiểu từng con nước, từng tập tính của các loài thủy sản bản địa nên việc chăm sóc các loài cá quý hiếm trên bè không quá khó.

Những năm gần đây, nhận thấy xu hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích, anh mạnh dạn cải tạo các bè cá thành điểm tham quan giữa sông Hậu.

Cá hô được nuôi trên bè cá của anh Dương Kế Hiền. Ảnh: H.X

Quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy lại mở ra một hướng đi đầy triển vọng, không chỉ cho bản thân anh mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn, điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái miền Tây.

Anh Hiền đặt tên các bè cá của mình là Làng Cá. Nhờ được chăm sóc bài bản, đàn cá tại đây phát triển khỏe mạnh và khá dạn người.

Ngoài việc cho khách ngắm cá, thưởng thức không gian sông nước thanh bình, anh còn cho khách trải nghiệm các dịch vụ như cho cá ăn, cá rỉa chân (massage cá), xem cá mang rổ phun nước để bắt mồi,...

Vừa bảo tồn các loài cá hiếm thấy vừa làm du lịch giúp đạt doanh thu 1 tỉ đồng mỗi năm

Theo ghi nhận, nhiều khách tham quan bè cá tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy những con cá tra dầu nặng hàng chục ký, những con cá vồ cờ kích thước lớn hay chứng kiến cảnh cá mang rổ phun nước để bắt mồi.

Anh Hiền cho hay, hiện anh có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu, điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ. Ảnh: H.X

Anh Hiền cho rằng, những loài cá hiếm thấy trên bè không chỉ là đối tượng cần được bảo tồn mà còn trở thành "đại sứ" giới thiệu sự phong phú của hệ sinh thái Mekong đến với du khách.

Giá trị của đàn cá không chỉ nằm ở sản lượng hay lợi nhuận kinh tế. Khi kết hợp với du lịch, chúng còn trở thành "lớp học sinh thái" trực quan, giúp trẻ em và du khách hiểu hơn về môi trường tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

"Khách đến đây không chỉ để vui chơi mà còn để hiểu hơn về những loài cá của quê hương mình. Nếu không gìn giữ từ bây giờ, có thể một ngày nào đó con cháu chúng ta chỉ còn biết đến chúng qua hình ảnh" - anh Hiền chia sẻ.

Vừa bảo tồn các loài cá hiếm thấy vừa làm du lịch giúp anh Hiền ở Cần Thơ đạt doanh thu 1 tỉ đồng mỗi năm. Ảnh: H.X

Anh Hiền cho biết, doanh thu từ hoạt động nuôi cá thương phẩm kết hợp du lịch hiện đạt khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm. Phần lớn nguồn thu tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng lồng bè, chăm sóc đàn cá và tìm kiếm thêm những giống cá quý nhằm hướng tới mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, anh còn mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn (cạnh các bè cá của anh). Theo anh, một hộ dân riêng lẻ khó có thể tạo sức hút cho cả điểm đến, nhưng khi nhiều hộ cùng liên kết, chia sẻ sản phẩm và dịch vụ, sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.

"Tôi luôn tâm niệm muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Du lịch Cồn Sơn chỉ có thể phát triển bền vững khi người dân cùng chung tay xây dựng và gìn giữ thương hiệu của địa phương" - anh Hiền nói.