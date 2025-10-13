Cây xưa chỉ lấy quả, nay hái lá non kiếm bộn tiền

Mỗi khi nhắc đến công dụng của cây xuyên tiêu, phần lớn người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến quả của nó - hay còn được biết đến với tên gọi quen thuộc hơn là "hoa tiêu". Tuy nhiên lá của loài thực vật này tưởng bỏ đi nhưng cũng có rất nhiều công dụng hữu ích, thậm chí hiện nay còn là một mặt hàng bán ra tiền.

Ở Trung Quốc, lá xuyên tiêu hiện được bán phổ biến với giá cao, biến nó thành "mỏ vàng" cho người dân hái bán, đặc biệt khi thu hoạch lá non. Ảnh minh họa.

Trong nền ẩm thực Trung Quốc, hoa tiêu là gia vị không thể thiếu giúp nhiều món ăn thêm tròn vị, đặc biệt là với món lẩu Tứ Xuyên.

Theo Weixin tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), lá xuyên tiêu cũng có mùi thơm nồng. Người dân địa phương sẽ hái lá, phơi khô rồi gói trong vải để làm thành túi thơm. Khi đeo túi thơm này trên người, muỗi sẽ không dám đến gần bạn. Món phụ kiện này đặc biệt hữu dụng trong mùa hè, có thể giúp trẻ nhỏ tránh bị muỗi đốt mà không gây hại cho sức khỏe.

Một mẹo hay nhà bếp khi dùng lá xuyên tiêu để xua đuổi côn trùng. Chỉ cần vài lá xuyên tiêu khô còn có thể đặt vào thùng gạo để ức chế sự phát triển của mọt gạo. Một công dụng nữa của loại lá này là có thể đun sôi với nước, làm thành nước ngâm chân, giúp giảm mồ hôi chân hiệu quả.

Loại lá này hoàn toàn có thể thay thế quả xuyên tiêu trong nấu nướng. Lá xuyên tiêu chỉ cần rửa sạch, phơi khô là có thể dùng làm gia vị.

Một ưu điểm khác của lá xuyên tiêu là giá trị dinh dưỡng cao. Lá non có thể thái nhỏ và chiên cùng với trứng, tạo ra một món ăn bổ dưỡng và có hương vị thơm ngon độc đáo.

Lá xuyên tiêu có thể được sử dụng như một loại gia vị thơm ngon trong các món ăn. Ngoài ra, nấu nước lá xuyên tiêu và tắm có thể giúp tăng cường sức khỏe và làm ấm cơ thể.

Ảnh minh họa

Tại Trung Quốc, lá xuyên tiêu rất được yêu thích bởi mang lại nhiều công dụng cho con người. Hiện nay, loại lá này được bán phổ biến ở xứ Trung với giá khoảng 40 Nhân Dân Tệ (khoảng 147.000 đồng/kg).

Lá xuyên tiêu đã tồn tại từ lâu ở Trung Quốc. Người ta nói rằng loại thực phẩm này được sử dụng từ thời nhà Hán. Vì thời gian thu hoạch mầm rất ngắn, năng suất không cao nên xưa kia, nó thậm chí còn được dùng làm cống phẩm trong cung đình Trung Hoa.

Tuy lá cây xuyên tiêu là một loại thảo dược có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau và chữa các bệnh khác. Tuy nhiên, việc sử dụng xuyên tiêu cần được thực hiện một cách cẩn thận và có sự chỉ dẫn của chuyên gia.