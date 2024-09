Cây “cứu đói” ăn được cả quả lẫn rễ, giá hơn 300.000đ/kg, ở Việt Nam mọc hoang cực nhiều

Thời xưa khi thực phẩm còn khan hiếm, thế hệ ông bà cha mẹ từng sử dụng nhiều loại cây rừng để “cứu đói” thay cho gạo. Một trong số đó là cây thổ phục linh (Smilax glabra Roxb). Ở Việt Nam, loại cây này mọc hoang ở hầu hết các tỉnh miền núi, trung du. Ngoài ra, chúng cũng mọc ở một số nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan…

Thổ phục linh chủ yếu mọc ở những nơi tương đối mát mẻ và ẩm ướt như sườn đồi, bụi rậm, đồng cỏ hoặc suối. Chúng thường mọc trên đất chua hoặc đất chua nhẹ.

Thổ phục linh thuộc loại cây leo, sống lâu năm, cao đến 4-5m, nhiều cành. Cây cho quả mọng, hình cầu, khi chín có màu sẫm. Thời kỳ ra hoa từ tháng 6 đến tháng 7 và thời kỳ đậu quả từ tháng 9 đến tháng 10.

Điểm đặc biệt của thổ phục linh là từ quả đến rễ đều có thể ăn được. Quả mọng có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành mứt. Phần thân rễ giàu tinh bột và có vị tương tự như khoai môn, là thực phẩm “cứu đói” xưa kia của nhiều gia đình nông thôn.

Đặc biệt, những ai am hiểu về Đông y hẳn đều biết rễ thổ phục linh là một trong những dược liệu nổi tiếng, có công dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu sưng, chống ung thư. Trong y học cổ truyền, rễ thổ phục linh thường được dùng để điều trị một số bệnh như cảm lạnh, ho hay đau họng, một số chứng đau nhức xương khớp do phong thấp gây ra. Loại dược liệu này có vị hơi ngọt, tính bình quy vào kinh can và vị.

Ở Việt Nam, thổ phục linh khô được bán với giá từ 130.000 - 350.000đ/kg tùy nơi bán. Trong khi ở một số nước khác như Trung Quốc, giá bán rơi vào khoảng 100 NDT/kg (tương đương hơn 326.000đ/kg), bởi số lượng thổ phục linh tự nhiên ở nước này đang giảm dần, dẫn đến việc mức giá tăng cao.

