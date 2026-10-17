Cách thu hút tài lộc vào ví không phải ai cũng biết

Luôn để một số tiền nhất định trong ví

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thủy, khi ví tiền đủ đầy thì sẽ tự chủ về sự sung túc trong cuộc sống. Những ngày đầu năm, đặt một số tiền nhất định trong ví sẽ thu hút năng lượng về tài lộc về với chủ nhân.

Tiền trong ví cần được xếp thẳng, quay về cùng 1 phía, tránh để lộn xộn ngang dọc bất quy tắc. Để thu hút tài lộc, tiền trong ví cũng cần phải được sắp xếp theo thứ tự từ mệnh giá lớn nhất đến mệnh giá nhỏ nhất một cách khoa học.

Cất giấu trong ví những đồ vật may mắn

Nếu muốn kích hoạt tài lộc cá nhân, bạn nên đặt trong ví những đồ vật mang lại may mắn hay những đồ vật tương sinh với ngũ hành, bản mệnh. Những đồ vật đó sẽ giúp chủ nhân kích thích vận may, thu hút tiền tài.

Bạn có thể sử dụng Gạo vàng Thần tài hoặc Đồng tiền hoa mai đặt vào ví tiền của mình để sinh tài. Đây là vật phẩm mang sức mạnh hút lộc, chiêu tài cực lớn.

Ngày nay, ví không chỉ đơn thuần để cất trữ tiền bạc hay giấy tờ quan trọng mà nó còn là vật thu hút tài lộc.

Cũng theo VTC News, nhiều người đặt vào ví những đồng tiền được coi là may mắn như đồng 2 USD. Một số người dù túng thiếu đến mấy cũng không bao giờ để ví ở trạng thái không có đồng tiền nào vì họ xem đó là điều không may mắn, khiến tài lộc khó về trong tương lai.

Chiếc ví cũng là nơi nhiều người để ảnh chân dung thu nhỏ của những người thân thiết, người mình yêu quý nhất như cha mẹ, con cái, bạn đời, người yêu... để luôn nhìn thấy họ, vừa đỡ nhớ nhung vừa để có thêm nguồn động viên tinh thần, cũng như nhắc nhở mình sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực nhiều hơn.

Nếu chọn ví làm quà tặng cho người khác, bạn có thể đặt vào một vài tờ tiền mệnh giá nhỏ. Đó là cách bạn gửi thông điệp cầu chúc người ấy có nhiều tài lộc và may mắn.

Hạt gạo

Thông tin trên VOV, từ lâu, hạt gạo đã được xem là biểu tượng của sự đủ đầy và may mắn trong văn hóa Á Đông. Nếu muốn đón thêm tài lộc, bạn có thể đặt 21 hạt gạo vào một ngăn nhỏ trong ví. Theo quan niệm dân gian, con số này đại diện cho sự cân bằng và khởi đầu mới.

Dựa theo quy luật ngũ hành việc để đồ vật hợp mệnh hoặc có ngũ hành tương sinh trong ví cũng là một cách thức đơn giản giúp các bạn kích hoạt vận trình tài lộc.

Đừng quên thay hạt gạo sau một thời gian sử dụng. Điều này mang ý nghĩa làm mới nguồn năng lượng và mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Lá nguyệt quế

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp, lá nguyệt quế còn biểu tượng của thành công và tài lộc. Bạn có thể dùng bút lông viết ký hiệu đồng tiền mình yêu thích lên một chiếc lá nguyệt quế khô, rồi cất cẩn thận vào ngăn bên trong ví.

Một số người cho rằng, lá nguyệt quế giúp họ quản lý chi tiêu tốt hơn và thu nhập cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt với những người làm kinh doanh.

Để đồ vật hợp mệnh trong ví

Người mệnh Hỏa nên cất trong ví một miếng gỗ nhỏ, người mệnh Mộc để một gói muối nhỏ, mệnh Thủy cất giữ đồ vật bằng kim loại, mệnh Kim nắm giữ 1 nắm đất nhỏ, mệnh Thổ để bật lửa.

Dựa theo quy luật ngũ hành việc để đồ vật hợp mệnh hoặc có ngũ hành tương sinh trong ví cũng là một cách thức đơn giản giúp các bạn kích hoạt vận trình tài lộc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.