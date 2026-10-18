Bên trong trang trại 15.000 con gà ở Thanh Hóa, mỗi ngày cho ra 11.000 quả trứng, thu hơn 30 triệu đồng

Từ nuôi gà nhỏ lẻ đến đầu tư chuồng trại khép kín, kiểm soát dịch bệnh theo VietGAP

Đến trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Chinh ở xã Thiệu Quang (Thanh Hoá) điều dễ nhận thấy là khu chuồng nuôi được quy hoạch riêng biệt, cách xa khu dân cư. Toàn bộ khu vực rộng khoảng 12.000m² được bố trí theo hướng thuận tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh và kiểm soát dịch bệnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá thăm mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Chinh ở xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TH.

Hiện trang trại duy trì đàn khoảng 15.000 con gà đẻ. Khác với cách nuôi nhỏ lẻ, đàn gà được nuôi trên hệ thống lồng sàn công nghiệp, kết hợp máng ăn, vòi nước uống tự động và hệ thống quạt thông gió, làm mát.

Nhiệt độ trong chuồng được kiểm soát ở mức 25-26°C. Hệ thống đèn chiếu sáng, quạt mát, máng ăn và nước uống được bố trí đồng bộ, giúp người chăn nuôi giảm công lao động và chủ động hơn trong việc chăm sóc đàn gà.

Ông Nguyễn Văn Chinh cho biết, gia đình bắt đầu xây dựng trang trại từ năm 2009. Những năm đầu, quy mô chăn nuôi còn nhỏ, việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.

Trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Chinh ở xã Thiệu Quang (Thanh Hoá). Ảnh: TH.

Khi nhu cầu của thị trường đối với thực phẩm an toàn ngày càng tăng, gia đình ông quyết định đầu tư bài bản hơn, từng bước chuẩn hóa quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

“Muốn sản phẩm bán được lâu dài thì trước hết phải kiểm soát được chất lượng. Từ con giống, thức ăn, nguồn nước đến việc phòng bệnh cho đàn gà đều phải làm đúng quy trình”, ông Chinh chia sẻ.

Theo ông Chinh, khâu chọn giống được đặc biệt chú trọng. Gà hậu bị phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng. Thức ăn được phối trộn với các loại thảo mộc, men vi sinh; lịch tiêm phòng vaccine được thực hiện định kỳ và ghi chép trong nhật ký chăn nuôi.

Nguồn nước uống cho đàn gà là nước ngầm được đưa qua hệ thống lọc trước khi sử dụng.

Một góc của mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Chinh ở xã Thiệu Quang (Thanh Hoá). Ảnh: TH.

Việc kiểm soát môi trường chuồng nuôi, nguồn nước, thức ăn và dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, đàn gà phát triển ổn định, tỷ lệ đẻ được duy trì, sản phẩm trứng có chất lượng đồng đều.

Hiện trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Mỗi ngày thu 11.000 quả trứng, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao

Không chỉ tập trung vào khâu chăn nuôi, gia đình ông Chinh còn chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Trứng sau khi thu gom được đóng gói, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và mã QR truy xuất nguồn gốc. Đây là những yêu cầu được trang trại xác định cần thiết khi đưa sản phẩm từ quy mô trang trại đến các kênh bán hàng hiện đại.

Tháng 7/2024, sản phẩm trứng gà của trang trại Thủy Chinh được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Với chứng nhận OCOP cùng tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm có thêm điều kiện để tiếp cận các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị mini, bếp ăn tập thể trên địa bàn Thanh Hóa và các vùng lân cận.

Gia đình ông Chinh luôn bảo vệ môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi. Ảnh: TH.

Hiện mỗi ngày trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 11.000 quả trứng. Với giá bán khoảng 3.100 đồng/quả, hoạt động chăn nuôi mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Ông Chinh cho rằng, OCOP không chỉ là một chứng nhận trên bao bì sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu để người sản xuất duy trì chất lượng, quan tâm hơn đến thị trường và cách đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

“Trước đây mình chủ yếu nghĩ làm ra sản phẩm là bán được. Bây giờ người tiêu dùng quan tâm sản phẩm được nuôi như thế nào, có nguồn gốc ở đâu. Vì vậy, làm chăn nuôi phải thay đổi từ cách nghĩ đến cách làm”, ông Chinh nói.

Làm giàu từ nuôi gà, hỗ trợ con giống và thức ăn trả chậm cho bà con

Cùng với phát triển trang trại, gia đình ông Nguyễn Văn Chinh còn thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương.

Mỗi năm, gia đình ông tự nguyện đóng góp trên 20 triệu đồng cho các phong trào chung, trong đó có xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, quỹ khuyến học, tặng quà cho thiếu nhi và thanh niên lên đường nhập ngũ.

Mỗi ngày trang trại nuôi gà của gia đình ông Chinh cung cấp khoảng 11.000 quả trứng. Ảnh: TH.

Với những hộ dân muốn phát triển chăn nuôi nhưng gặp khó khăn về vốn ban đầu, ông Chinh sẵn sàng bán con giống và thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm. Người mua có thể thanh toán sau khi xuất bán sản phẩm.

Không giữ riêng kinh nghiệm cho gia đình, ông còn hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc đàn gà, cách phòng ngừa dịch bệnh và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Từ cách làm của gia đình ông Chinh, một số hộ dân trong khu vực cũng mạnh dạn đầu tư phát triển gia trại, trang trại chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, đánh giá mô hình trứng gà VietGAP đạt OCOP 3 sao tại xã Thiệu Quang là một hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Chinh đang chăm sóc, kiểm tra đàn gà. Ảnh: HD.

Theo ông Dũng, hiệu quả của mô hình không chỉ thể hiện ở việc tạo thu nhập cho gia đình chủ trang trại, tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và thị trường. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ thể OCOP trong xúc tiến thương mại, quảng bá và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.