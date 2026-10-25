Bội thu đặc sản bòn bon 'tiến vua'
Những ngày này, các vườn bòn bon ở vùng trung du Đà Nẵng bước vào vụ thu hoạch. Từng chùm quả vàng ươm trĩu trên thân, cành cây cổ thụ, mang đến niềm vui cho người trồng. Được mùa, giá bán tương đối ổn định, loại trái cây từng được xem là sản vật "tiến vua" đang giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu đáng kể.
Tại thôn Lộc Yên, xã Thạnh Bình, vườn bòn bon của bà Võ Thị Tiên (75 tuổi) có 50 cây, trong đó 20 cây đang cho quả. Nhiều cây đã gắn bó với gia đình hàng chục năm, có cây khoảng 50 năm tuổi vẫn sai quả mỗi mùa.
Theo bà Tiên, nhiều hộ trồng bòn bon có thể thu về khoảng 30-40 triệu đồng mỗi vụ. Với người dân địa phương, khoản thu này góp phần trang trải sinh hoạt và duy trì những khu vườn truyền thống.
Gia đình ông Nguyễn Đình Nhân có hơn chục cây bòn bon đang cho trái. Vợ chồng ông thu hái, chọn những chùm đẹp để biếu người thân, bạn bè; phần còn lại mang ra chợ bán. “Trên này hầu như nhà ai cũng trồng bòn bon, vừa để ăn, biếu vừa bán. Năm nay được mùa nên ai cũng phấn khởi”, ông Nhân chia sẻ.
Bòn bon được thương lái thu mua tại vườn với giá khoảng 15.000–40.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ. Chùm to, trái đều, màu vàng sáng thường có giá cao hơn. Giá bán và sản lượng thuận lợi giúp người trồng cải thiện thu nhập.
Bòn bon hay còn được gọi là trái nam trân, là đặc sản lâu đời của vùng Quảng Nam xưa. Theo giai thoại dân gian, vua Gia Long từng đặt tên loại quả này là “nam trân”, nghĩa là sản vật quý của phương Nam, và đưa vào danh mục tiến cung. Qua nhiều thế hệ, lòn bon vẫn là niềm tự hào của người dân xứ Quảng.
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Nguồn: https://tienphong.vn/boi-thu-dac-san-bon-bon-tien-vua-post1888111.tpoNguồn: https://tienphong.vn/boi-thu-dac-san-bon-bon-tien-vua-post1888111.tpo-25/10/2026 16:07 PM (GMT+7)