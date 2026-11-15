Bỏ nuôi tôm, chuyển sang cá chim vây vàng, nông dân xã này ở Hà Tĩnh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Nuôi cá chim vây vàng, nâng cao giá trị ao đầm cho người dân ven biển

Sau khi tham quan mô hình nuôi cá chim vây vàng do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh triển khai tại phường Hải Ninh, anh Phạm Vũ Long quyết định chuyển toàn bộ hơn 1ha ao nuôi của gia đình sang đối tượng này.

Sau 5 tháng, cá sinh trưởng tốt, trọng lượng bình quân đạt 0,55-0,6 kg/con, sản lượng dự kiến gần 3 tấn. Với giá bán ổn định, gia đình anh ước tính thu lãi khoảng 150 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá chim vây vàng ở Hà Tĩnh đang mở ra hướng chuyển đổi thủy sản hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập và khai thác tốt hơn diện tích ao đầm ven biển. Ảnh: LH

Theo anh Phạm Vũ Long, hiệu quả của mô hình không chỉ đến từ giá trị thương phẩm mà còn phụ thuộc lớn vào việc tuân thủ quy trình kỹ thuật. Gia đình đặc biệt chú trọng quản lý môi trường nước, điều chỉnh lượng thức ăn và theo dõi sức khỏe đàn cá.

Trong quá trình nuôi, sự hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên của cán bộ kỹ thuật giúp anh kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, từng bước chủ động hơn trong tổ chức sản xuất.

Theo anh Phạm Vũ Long, mô hình nuôi cá chim vây vàng ở Hà Tĩnh cho hiệu quả kinh tế khá, góp phần nâng cao giá trị diện tích ao nuôi và tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Cũng tại xã Kỳ Khang, đầu năm 2026, anh Võ Xuân Dương mạnh dạn chuyển đổi 1,4ha ao nuôi sang nuôi cá chim vây vàng. Vụ đầu tiên, gia đình thu hoạch khoảng 2 tấn cá thương phẩm, bán với giá 140.000-150.000 đồng/kg, lợi nhuận đạt hơn 100 triệu đồng.

“Qua vụ nuôi đầu tiên, tôi nhận thấy kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng không quá khó nếu nắm vững quy trình, trong khi đầu ra khá thuận lợi. Kết quả này giúp gia đình có thêm kinh nghiệm để tiếp tục cải tạo ao, từng bước mở rộng diện tích trong thời gian tới” - anh Võ Xuân Dương bật mí.

Không riêng Kỳ Khang, tại phường Hải Ninh, cá chim vây vàng cũng đang được đưa vào nuôi trên những diện tích trước đây chuyên nuôi tôm. Gia đình ông Trần Công Huy, ở tổ dân phố Bắc Ninh, hiện duy trì 3ha nuôi cá chim vây vàng.

Cá chim vây vàng có tốc độ sinh trưởng khá, chất lượng thịt được thị trường ưa chuộng, mở ra tiềm năng phát triển nuôi thủy sản hàng hóa tại Hà Tĩnh. Ảnh: LH

Mỗi vụ, sản lượng đạt khoảng 5-6 tấn, cá có kích cỡ thương phẩm khá đồng đều, giá bán khoảng 142.000 đồng/kg.

Ông Trần Công Huy cho biết: “Thông qua sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, các hộ được hỗ trợ từ khâu cải tạo ao, lựa chọn và thả giống đến chăm sóc, quản lý đàn cá.

Theo ông Trần Công Huy, mô hình nuôi cá chim vây vàng ở Hà Tĩnh cho năng suất khá, cá thương phẩm đồng đều, giá bán ổn định. Ảnh: LH

Quá trình trực tiếp sản xuất giúp người nuôi tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn yêu cầu kỹ thuật và nâng cao khả năng kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng thủy sản”.

Từng bước hình thành vùng nuôi cá chim vây vàng tập trung, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho nông dân

Để cá chim vây vàng phát triển từ những mô hình riêng lẻ thành hướng sản xuất có khả năng nhân rộng, vai trò của công tác khuyến nông và tổ chức liên kết là yếu tố quan trọng.

Thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy, khi người dân được tiếp cận quy trình kỹ thuật phù hợp, hỗ trợ chuyên môn và kết nối tiêu thụ, khả năng chuyển đổi sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững được nâng lên.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật tại ao nuôi, giúp người dân chăm sóc cá chim vây vàng đúng quy trình, nâng cao năng suất và hiệu quả. Ảnh: LH

Giai đoạn 2023-2025, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã triển khai các mô hình nuôi cá chim vây vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Thiên Cầm, phường Trần Phú và phường Hải Ninh.

Các mô hình đều đạt và vượt các tiêu chí đề ra, tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện quy trình kỹ thuật, đồng thời cung cấp kinh nghiệm cho người dân khi lựa chọn đối tượng nuôi mới.

Tiếp nối kết quả đó, năm 2026, mô hình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong ao được triển khai tại phường Hải Ninh và xã Kỳ Khang với quy mô 9,1 ha, gồm 5 hộ tham gia.

Cá chim vây vàng tại Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, kích cỡ đồng đều, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi thủy sản. Ảnh: LH

Sau 5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng bình quân 0,51 kg/con, tỷ lệ sống 65%. Tổng sản lượng thu hoạch đạt gần 32,9 tấn, năng suất bình quân khoảng 5 tấn/ha. Với giá bán trung bình 140.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 130 triệu đồng/ha.

Thông qua mô hình, người dân không chỉ được tiếp cận kỹ thuật nuôi mà còn có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện phương thức sản xuất phù hợp với thực tế địa phương.

Đây là tiền đề để nhân rộng mô hình có định hướng, tránh tình trạng phát triển tự phát, thiếu kiểm soát về môi trường, chất lượng con giống và thị trường tiêu thụ.

Hà Tĩnh hiện có trên 500ha diện tích mặn lợ phục vụ nuôi trồng thủy sản. Trong bối cảnh hoạt động nuôi trồng còn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, biến động môi trường và chi phí đầu vào, đa dạng hóa đối tượng nuôi được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm sự phụ thuộc vào một số loại thủy sản truyền thống, khai thác tốt hơn tiềm năng ao đầm ven biển.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi cá chim vây vàng theo hướng tập trung, an toàn, gắn với liên kết tiêu thụ. Ảnh: LH

Ông Trương Huy Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cho biết: Để hình thành vùng nuôi cá chim vây vàng tập trung, trước hết cần lựa chọn những khu vực có điều kiện môi trường, nguồn nước và hạ tầng phù hợp.

Cùng với đó, các hộ cần tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát thức ăn và vật tư đầu vào, tăng cường quản lý môi trường và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn.

“Việc mở rộng diện tích cũng cần đi đôi với củng cố liên kết tiêu thụ, bảo đảm sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Khi người nuôi chủ động được kỹ thuật, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và có đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế mới có thể duy trì lâu dài”, ông Trương Huy Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, nhấn mạnh.