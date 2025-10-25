Bỏ gần 2 triệu mua cua, khách sốc nặng khi nhận cua “không chết cũng thối”

Mua cua “đầy gạch”, nhận về cua chết và cua thối

Tại Trung Quốc, chuyện mua hải sản online trên sóng livestream đã trở nên quá phổ biến. Song, không ít thương hiệu đã lợi dụng thói quen mua sắm online của người tiêu dùng để “đẩy” hàng kém chất lượng.

Mới đây, thương hiệu “Xie Tai Tai” (tạm dịch: Bà Cua) đã vấp phải chỉ trích nặng nề khi bị người tiêu dùng tố cáo bán “cua chết”. Theo thông tin mà vị khách này đăng tải trên MXH, những con cua được quảng cáo là “đầy ắp gạch” trên sóng livestream, thực chất khi về đến tay người mua lại toàn là cua bị óp.

Được biết, vị khách này đã chi 477 NDT (1,7 triệu đồng) để mua tổng cộng 16 con cua. Trong đó có 2 con bị chết, 14 con còn lại bị thối, cua hỏng, gạch rất ít và thậm chí còn có vị đắng. Khi người này liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Xie Tai Tai, phía dịch vụ còn khuyên khách nên chấm cùng giấm để ăn.

Bên cạnh đó, sau khi khách nhận được cua, phía Xie Tai Tai cho biết hàng không thể hoàn trả. Vị khách này cho rằng đây rõ ràng là hành động bán ép.

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên thương hiệu Xie Tai Tai bị tố cáo về chất lượng. Trước đó, thương hiệu này đã bị phạt 110.000 NDT (396 triệu đồng) vì hành vi bán thiếu cân. Tháng 3 năm nay, thương hiệu này lại tiếp tục bị Cục Quản lý Thị trường cảnh cáo và phạt 5.000 NDT (18 triệu đồng) vì "vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".