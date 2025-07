Bắt loài côn trùng quen thuộc về bán, gần 1 triệu đồng/kg khách vẫn mua ầm ầm

Nửa đêm đi săn “vàng” trong giới côn trùng

Với xu hướng tiêu dùng thực phẩm từ côn trùng ngày càng phổ biến, ve sầu non đang trở thành một món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng được nhiều người tìm kiếm trong những năm gần đây.

Ảnh: ZengChengJiaYuan

Tại Việt Nam, vào tháng 4 năm ngoái, ve sầu non đầu vụ có giá từ 300.000 - 500.000đ/kg. Ve sầu non được ngâm nước cho sạch, sau đó vớt ra đóng gói và cấp đông. Khách mua về chỉ cần rửa sạch và chế biến.

Ảnh: ZengChengJiaYuan

Không chỉ được ưa chuộng tại nước ta, ve sầu non còn được “săn lùng” tại nhiều quốc gia châu Á khác. Tại Trung Quốc, 1kg ve sầu non có thể bán với giá lên tới 260 NDT, tương đương hơn 923.000đ/kg. Vào tháng 5-6, người dân xứ Trung lại đổ xô vào các khu rừng để tìm ve sầu non nhằm cải thiện thu nhập. Có người rủ cả gia đình cùng “đi săn” để tối ưu số lượng thành phẩm. Ve sầu thường lột xác trong đêm nên muốn bắt được phải dùng đèn pin đi soi tại các gốc cây.

Ảnh: ZengChengJiaYuan

So với ve sầu già, ve sầu non có hương vị ngon hơn, béo ngậy hơn nên rất được ưa chuộng. Đặc sản này có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như tẩm bột chiên giòn, rang với lá chanh. Tuy nhiên, cần lưu ý những người dị ứng với côn trùng, người có nguy cơ mắc bệnh gút, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không nên ăn ve sầu.

Ảnh: ZengChengJiaYuan

Không chỉ ve sầu non, xác ve sầu cũng là mặt hàng “hái ra tiền”. Tại Gia Lai, nhiều người dân tranh thủ mùa ve sầu để gom xác, sau đó đem bán với giá khoảng 2 triệu đồng/kg. Cứ sau mùa mưa, bắt đầu mùa khô là người dân đổ xô đi nhặt về bán.