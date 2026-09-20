Bánh Trung thu đại hạ giá kiểu 'lạ hoắc'

Khuyến mãi tưởng hời, nhưng…

Ngày 19/9, nhiều quầy bánh trung thu tại TPHCM đã treo bảng khuyến mãi sớm. Tại một tiệm bánh ở góc đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), một dãy quầy kinh doanh bánh Trung thu của nhiều thương hiệu đồng loạt treo biển “mua 1 tặng 3”, “mua 1 tặng 4”.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa), bánh trung thu được bày kín các quầy. Nhiều nơi áp dụng chương trình “mua 1 thành 4” nhằm thu hút người mua.

Bánh trung thu treo bảng giảm giá sớm ở TPHCM.

Tại một số tiệm bánh ở phường Tân Tạo, khi khách hỏi về chương trình “mua 1 tặng 3”, nhân viên cho biết, nếu mua một hộp bánh gồm 4 hoặc 6 cái, khách sẽ được tặng thêm 3 bánh Trung thu khác với mức giá tương đương hoặc thấp hơn sản phẩm đã mua.

“Ví dụ trong hộp bánh có 4 loại, chị có thể chọn theo ý, tùy bánh có giá khác nhau. Bánh được tặng sẽ tính theo giá của cái bánh thấp nhất trong hộp”, một nhân viên giải thích.

Tuy nhiên, theo một số khách hàng từng mua bánh theo chương trình khuyến mãi, bánh được tặng thường không cùng thương hiệu với sản phẩm khách lựa chọn.

Thấy tiệm bánh khuyến mãi sâu, chị Thu Nguyệt (ngụ phường Vườn Lài) mua một hộp bánh của thương hiệu lớn và được nhận thêm 4 bánh. Chị dự định hộp bánh mua để dành làm quà biếu cô giáo của con, còn bánh được tặng để ở nhà ăn.

“Nhưng bánh tặng có thương hiệu ‘lạ hoắc’, bánh cứng, chảy dầu. Tưởng mua khuyến mãi được hời nhưng thực ra không phải vậy. Giá bánh mua có khi còn đắt, trong khi hàng khuyến mãi không ăn được phải bỏ”, chị Nguyệt nói.

Treo bảng giảm giá sâu nhưng các quầy bánh trung thu đều trông ngóng khách.

Không chỉ bánh, tại một số quầy còn treo bảng “mua 1 tặng 3, tặng 4” nhưng quà tặng thực tế có thể là lồng đèn giấy, dây cột tóc, huy hiệu hoặc những món đồ chơi nhỏ.

“Trước khi mua bánh trung thu khuyến mãi ở những quầy bánh vỉa hè, khách phải hỏi kỹ xem quà tặng là gì. Như tôi, mua xong mới biết được nhận thêm 3, 4 món linh tinh không sử dụng được, càng thêm ức chế”, chị Minh (45 tuổi) cho biết.

Giá bánh “muôn hình vạn trạng”

Trên thị trường, giá bánh Trung thu giá cả đa dạng tùy từng cửa hàng. Một số loại bánh mặn như gà quay vi cá, jambon bát bửu, thập cẩm, gà quay jambon loại 2 trứng, trọng lượng 210g có nơi bán giá khoảng 260.000 đồng/cái, nơi khác chỉ hơn 100.000 đồng. Các loại bánh ngọt như đậu xanh, hạt sen, đậu xanh lá dứa, khoai môn, dừa sữa sầu riêng loại 2 trứng, trọng lượng 210g có đủ giá, từ 160.000 đồng/cái, 180.000 đồng/cái, 220.000 đồng/cái…

Trong khi đó, không ít quầy treo bảng giá bánh chỉ từ 25.000-30.000 đồng/cái. Tuy nhiên, khi khách hỏi mua, nhân viên thường giới thiệu các loại bánh chay, bánh kích thước nhỏ hoặc sản phẩm không có thương hiệu, thương hiệu ít được biết đến.

Tuy rao giảm giá nhưng không phải loại nào cũng áp dụng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dù nhiều quầy đã chủ động giảm giá khá sớm nhưng sức mua vẫn èo uột. Tại một số điểm bán, người bán ngồi chờ khách trong khi các loại bánh được xếp kín trên quầy.

“Bình thường phải sát rằm hoặc qua rằm chúng tôi mới bắt đầu giảm giá. Nhưng hiện tại đã giảm trước đó gần nửa tháng. Các buổi chiều tối, chúng tôi hy vọng trời mát, người dân đi chơi sẽ ghé xem hàng và lựa chọn. Gần đây ngày nào cũng mưa. Có hôm cả ngày chúng tôi không bán được cái bánh nào”, nhân viên một quầy bánh Trung thu trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội) cho biết.

Nhiều khách chia sẻ kinh nghiệm, cần hỏi rõ các chương trình giảm giá, khuyến mãi tại các quầy bánh trung thu

Nhiều người bán bánh trung thu nhận định, sức tiêu thụ năm nay khá chậm. Ước tính lượng bán ra giảm khoảng 30-35% so với năm trước.

Kênh bán hàng online cũng là một trong những lý do khiến nhiều cửa hàng vắng khách. Thay vì đến tận quầy, khách chỉ cần chọn bánh trên mạng, đặt hàng và được giao tận nhà, thậm chí có thể nhận hàng rồi mới thanh toán.