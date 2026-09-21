Tết Trung thu ở khu du lịch sôi động bậc nhất Quảng Ninh

Những ngày cuối tuần, Khu du lịch Bãi Cháy thuộc phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh sôi động với chuỗi sự kiện chào đón trung thu. PV Tiền Phong ghi nhận dòng người đổ về khu du lịch, hòa mình vào không khí tết trung thu.

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt dẫn từ quốc lộ 18 vào Khu du lịch Bãi Cháy chật kín hàng nghìn phương tiện dẫn đến nhiều thời điểm bị ùn tắc nhẹ.

Trên dọc tuyến đường dẫn vào trung tâm khu du lịch được trang trí cờ hoa, đèn lồng gắn liền với chủ đề tết trung thu. Cả con phố thủ phủ du lịch lớn nhất thành phố Quảng Ninh được phủ rất nhiều màu sắc với muôn kiểu đèn lồng rực rỡ, ánh đèn, đồ trang trí và nổi bật hơn cả là sắc đỏ thắm của quốc kỳ Việt Nam tung bay khắp nơi gợi nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt và đầy cuốn hút.

Theo UBND phường Bãi Cháy, có 45 gian hàng trưng bày mâm cỗ, trang trí Trung thu và bán hàng OCOP, trong đó có sự tham gia của Thành Đoàn Quảng Ninh, 14 khu phố, 5 trường học, 9 khách sạn cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhiều vị khách nước ngoài đến Quảng Ninh dịp cuối tuần được hưởng không khí trung thu cổ truyền của người Việt. Gia đình du khách người Pháp cho biết cả nhà xuống đường từ buổi chiều và họ cảm thấy bất ngờ với không khí lễ hội ở nơi đây. Ban đầu cả gia đình lúc mới đặt chân tới còn đôi chút choáng ngợp trước bầu không khí lễ hội sôi động, vậy nhưng sau một ngày thăm thú đã thực sự tận hưởng, hòa mình trọn vẹn vào không gian lễ hội tại nơi đây.

"Tôi được biết đây là lễ hội mang nét riêng của người châu Á dành cho trẻ em. Ở đất nước chúng tôi cũng có một vài lễ hội mà trẻ em rất yêu thích như Halloween hay Giáng sinh, nhưng trải nghiệm tại đây mang một cảm giác rất riêng, mọi người vui vẻ cười đùa. Cả gia đình cũng đã ăn thử bánh Trung thu, dù cho hương vị khá ngọt nhưng lại rất lạ và ngon miệng", vị khách chia sẻ

Trong khi đó, hơn 100 xe điện được trang trí với chủ đề trung thu kéo thành đoàn dài chạy trên tuyến đường dọc trung tâm khu du lịch đến bãi tắm tạo nên không khí sôi động thu hút khách du lịch.

"Lần đầu tiên chúng tôi tới Quảng Ninh du lịch và được chứng kiến hình ảnh về lễ hội sôi động như thế này. Những chiếc xe chở linh vật cùng ngôi sao năm cánh cỡ lớn đầy màu sắc, ánh sáng còn trẻ em thì vui cười với những chiếc đèn nhỏ hơn ở trên tay. Mọi người cũng đổ ra đường vui chơi, hòa mình vào không khí tưng bừng đi theo đoàn xe rực ánh đèn, tràn ngập đồ trang trí", hai du khách đến từ Mỹ chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết, đây là năm thứ 2 phường Bãi Cháy tổ chức chương trình trung thu lớn trên quy mô toàn phường. Phường xác định đây là hoạt động thu hút khách du lịch đến Bãi Cháy vào mùa thấp điểm theo định hướng phát triển du lịch của thành phố Quảng Ninh.

"Chúng tôi xây dựng đề án đưa sự kiện này thành hoạt động thường niên để tạo thành dấu ấn, điểm nhấn cho du lịch Quảng Ninh nói chung và của Khu du lịch Bãi Cháy nói riêng. Đáp ứng công cuộc đưa du lịch trở thành sản phẩm kinh tế mũi nhọn cho thành phố", Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy chia sẻ.

Theo đại diện phường Bãi Cháy, trong 2 ngày diễn ra sự kiện trung thu đã thu hút được gần 100.000 lượt khách đến Khu du lịch Bãi Cháy để tham quan, trải nghiệm, hoạt động mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn, niềm vui cho đông đảo người dân, khách du lịch, nhất là các em nhỏ. Doanh thu du lịch từ hoạt động này ước đạt hơn 330 tỷ đồng.